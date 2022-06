Mercedes EQE 350 Plus – rijtest en video

Langzaamaan vult Mercedes de hele range met elektrische modellen. De hoogste tijd voor een rijtest met de nieuwe Mercedes EQE.

Qua elektrificatie mag je best kritiek hebben op de Duitse merken. Ze hadden allemaal al wel wat, maar pakten nog niet echt door. Mede onder druk van de regelgeving is dat nu aardig aan het omslaan. Met de EQE heeft Mercedes-Benz nu hun vijfde volledige elektrische model in het gamma. De EQC, EQA, EQB, EQS gingen hem voor en de EQS suv staat al te trappelen achter de coulissen.

De elektrische E-klasse

Hoewel het gamma van Mercedes best verwarrend kan zijn, is er wellicht toch een lijn in te ontdekken. Alle modellen met een EQ in de modelnaam zijn elektrisch, de letter erachter geeft aan hoe groot die ongeveer is. De EQE moet je dus zien als een elektrische E-klasse, maar dan wel één die er volledig anders uitziet.

Qua exterieurafmetingen (lengte/breedte/hoogte: 4.946/1.961/1.512 mm) is de EQE overigens vergelijkbaar met de CLS. Maar goed, de CLS is ook niet meer dan een gepimpte E-klasse, zo is die cirkel ook weer rond. Net als de CLS heeft de EQE een vaste achterruit en een kofferdeksel. De interieurafmetingen overtreffen die van de huidige E-Klasse (W213), bijvoorbeeld wat betreft de schouderruimte voor (+27 mm) of de interieurlengte (+80 mm). Ik vraag me altijd wel af in hoeverre je drieëntwintig hele millimeters extra ruimte echt merkt, maar we geven Mercedes hier het voordeel van de twijfel.

Voor zowel de EQE als de EQS koos Mercedes een radicale benadering om er een goede EV van te maken. Een nieuw platform dus, wat direct als EV is ontwikkeld. In de EQE bestaat de lithium-ion-accu uit tien modules en deze heeft een bruikbare energie-inhoud van 90,6 kWh (bruto is het 100 kWh). De in eigen huis ontwikkelde software voor accumanagement maakt over-the-air updates (OTA) mogelijk. Dit zorgt ervoor dat het energiemanagement van de EQE gedurende de hele levenscyclus up-to-date blijft.

Afhankelijk van de configuratie is de WLTP range tussen de 545 en 660 km. Die grote velgen (en bredere banden) hebben nogal impact op de range.

Laden en snelladen EQE

Het AC laden was een puntje van kritiek op de eerste veel verkochte EV van Mercedes: de EQC. Voor AC laden (thuis of aan een normale publieke paal) zijn er diverse vermogens mogelijk en kan er worden gebruikt van één tot maximaal drie fases. De EQC had géén driefase AC lader, dus ging velen er vanuit dat het één fase was. Dan is het (in principe) maximaal met 3,7 kW laden en dat geeft dan een laadtijd van een volledig etmaal. De EQC bleek echter een tweefase AC lader, met 7,4 kW al weer twee keer zo snel dus.

Voor de EQE doet Mercedes het nog beter: standaard is een 11 kW driefase AC lader, optioneel kan zelfs naar een 22 kW driefase lader gegaan worden. In het laatste geval is de toch vrij forse accu van EQE in 4,25 uur volledig opgeladen. Voor de meeste mensen in Nederland zal de meterkast niet verder gaan dan 11 kW, maar bij publieke laadpalen kan het wel een voordeel zijn.

Als dat nog niet snel genoeg is, kan er ook worden snel geladen. Hier verzet Mercedes-Benz niet de bakens, maar het maximum van 170 kW is in de praktijk snel genoeg. Na een kwartier laden heb je circa 250 km range erbij gekregen.

Eindelijk wordt het laden ook wat intelligenter. Werkelijk iedere EV is een connected car, maar toch moest er altijd nog een laadpas langs de laadpaal worden geswiped. Straks hopelijk niet meer, want met met de nieuwe Plug & Charge-functie is de pas niet meer nodig. Wanneer de laadkabel wordt aangesloten, begint het laadproces automatisch; er is geen verdere verificatie door de klant vereist. De communicatie tussen de auto en het laadstation verloopt via de laadkabel, want ja die hangt er toch he.

De aandrijflijn van de EQE

De EQE is in de basis een achterwielaandrijver, de EQE 350 heeft dus alleen een eATS-unit op de achteras. De EQE 43 AMG en 53 AMG zijn wel voorzien van vierwielaandrijving, later volgen wellicht nog wel meer varianten daarmee.

Voorlopig moeten we het echter doen met de 350. Er was een tijd dat je met zulke cijfers al best een dikke E-klasse had, maar hoe verhoudt zich dat in EV-tijdperk? De elektromotor op de achteras levert maximaal 292 pk en 530 Nm aan koppel. Voor een reguliere auto zou dat echt fantastisch zijn, maar EV’s zijn zwaar. Ik wil er niet naar toe dat de EQE 350 aan de slome kant is, maar overdonderend snel is die in ieder geval ook niet. Wel is het zo dat de acceleratie vreselijk makkelijk en zonder drama gaat, net als in andere EV’s. Dat gebrek aan drama is nog een oorzaak dat het minder snel voelt dan het daadwerkelijk is.

De Mercedes EQE 350 sprint in 6,4 seconden naar de 100. Dat is snel genoeg om veel hothatches af te troeven. De topsnelheid is 210 km/u, wat niet heel indrukwekkend is voor het vermogen. Net als de meeste EV’s is de EQE sterk begrensd, zo nuttig is een hoge topsnelheid in een EV toch niet.

De elektromotoren zijn permanent bekrachtigde synchroonmotoren (PSM). Bij PSM’s is de rotor van de wisselstroommotor voorzien van permanente magneten en hoeft hij dus niet van stroom te worden voorzien. De voordelen van dit ontwerp zijn een hoge vermogensdichtheid, een hoog rendement en een goede vermogensstabiliteit.

EQE vs EQS

Denk dat alleen de doorgewinterde Mercedes verkoper direct het verschil ziet tussen de EQE en EQS. Mercedes is weer een stapje verder gegaan in het uniform maken van het design. Uiteraard zijn er wel verschillen: de EQE is nog meer gestroomlijnd, met een kortere wielbasis, kortere overhangen en meer teruggetrokken flanken. De hatchback achterklep van de EQS verdween, de EQE is een normale sedan.

Het prijsverschil is ook minder groot dan die traditioneel was tussen de E-klasse en S-klasse. Om de stap van de EQE en EQS te maken is een additionele investering van zo’n 11,5 mille nodig. De EQS heeft dan wel standaard luchtvering (€2.118) en meesturende achterwielen (€1.573) en een mooier scherm met augmented reality. Kortom: het prijsverschil is in realiteit vrij beperkt.

De vanafprijs voor de EQE 350+ is 76.825 euro. Mocht er nog budget resten, geen nood: de optielijst heeft dezelfde indrukwekkende lengte als bij de ICE Mercedessen.

Conclusie rijtest Mercedes EQE 350 Plus

Alsof je verkering hebt met de minder grappige en minder knappe van de twee zussen (of broers). Natuurlijk waardeer je haar/ zijn andere karaktertrekken, maar ieder kerstdiner zit je er weer met twijfel. OK dit vergelijk gaat nergens over, maar feit is wel: de EQE schurkt qua prijs, specs en looks dicht tegen de EQS aan. Waar de EQS ons overdonderde, voelt de EQE als de mindere keus. En daar is de prijs dan weer niet naar. De Mercedes EQE 350 is nog steeds een dijk van een auto, maar het wow gevoel kwam er niet tijdens de rijtest.