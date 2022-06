Vernieuwde DS 7 doet Audi’s verbleken

De vernieuwde DS 7 heeft een imposante Single Frame-grille.

De DS 7 Crossback is misschien zo’n auto waarvan je denkt: oh ja, die was er ook nog. Dit is namelijk geen cross-over die je dagelijks ziet rijden in Nederland. Het is dus geen succesnummer, terwijl cross-overs juist de modellen zijn waarvan je het als merk moet hebben.

Flinke facelift

Je zou het niet zeggen, maar de DS 7 Crossback is alweer vier jaar in ons midden. Daarom is het alweer tijd voor een update. De DS 7 ziet er totaal niet verouderd uit, maar toch heeft DS de auto een flinke facelift gegeven. Soms moet iets blijkbaar gewoon anders, ongeacht of het beter of moderner is.

Geen Crossback

Voordat we het gaan hebben over het design, eerst even dit: ook de naam is veranderd. De DS 7 Crossback gaat voortaan gewoon als ‘DS 7’ door het leven. Crossback is dus komen te vervallen. Dat je het even weet. Iets soortgelijks zagen we bij Opel. De Crossland X en de Grandland X moesten bij de facelift namelijk afstand doen van hun X.

Audi-associaties

Goed, dan nu de facelift zelf. De vernieuwde DS 7 heeft een hoekige en robuuste grille gekregen. Voorheen zat er nog een dikke chroomrand omheen, maar die is nu verdwenen. De Fransen gaan dus meer voor een sportieve look en minder voor een chique look. De combinatie van de grille en de koplampen roept trouwens hele sterke Audi-associaties op. Als DS niet oppast krijgen ze nog een rechtszaak aan hun broek. Als het niet vanwege de grille is, dan wel vanwege het feit dat DS 7 op RS 7 lijkt.

Dagrijverlichting

Dat gezegd hebbende: de DS heeft wel een eigen gezicht, mede dankzij de zeer opvallende dagrijverlichting. Zoiets zagen we eerder op concept cars van DS, maar nu zien we het voor het eerst op een productieauto.

Achterkant

Is er ook nog wat veranderd aan de achterkant? Jazeker, de achterklep is anders vormgegeven en ook hier is het chroom rondom de verlichting verdwenen. Het is allemaal vrij subtiel. Als erachter rijdt zul je niet meteen denken: hé, daar hebben we de vernieuwde DS 7.

Nieuwe topversie

Qua motoren is er ook nieuws: er is een nieuwe topversie. Boven de E-Tense 4×4 300 is er nu de E-Tense 4×4 360. Dit is wederom een plug-in hybride met twee elektromotoren. Je krijgt een benzinemotor met 200 pk, een elektromotor met 110 pk en een elektromotor met 112 pk. Het systeemvermogen komt daarmee uit op 360 pk.

Verlaagd

De E-Tense 4×4 360 heeft niet alleen veel pit, maar is ook verlaagd en voorzien van krachtigere remmen. Ook zijn er speciale 21 inch-velgen voor deze versie. Met een acceleratie van 0 naar 100 km/u in 5,6 seconden is de E-Tense 4×4 360 ook rap genoeg.

De eerste exemplaren van de vernieuwde DS 7 zullen in oktober in de DS showrooms, pardon… de DS Stores, arriveren. Tegen die tijd zullen ook de prijzen bekend zijn, maar die kunnen we nu helaas nog niet melden.