Mercedes EQE prijzen: dik een ton voor 476 pk

Mercedes heeft de prijzen bekendgemaakt van de nieuwe EQE en de Mercedes-AMG EQE. Prijzen beginnen onder de 80 mille.

De EQS is voor velen te hoog gegrepen. En de nieuwe EQE zal ook voor een grote doelgroep niet toegankelijk zijn, maar het is in elk geval wat meer te behappen qua prijskaartje. De Mercedes EQE begint bij 76.825 euro en de prijzen lopen op tot dik boven een ton voor de AMG.

Voor die 76 mille scoor je een EQE 350+. Het instapmodel levert 292 pk, 530 Nm koppel en een actieradius van zo’n 660 kilometer dankzij een 90 kWh accupakket. Bij de snellader kun je de batterij in een halfuur van 10 tot 80 procent opladen.

Leuker is de Mercedes-AMG EQE 43 4MATIC. De vanafprijs van dit model ligt op 107.680 euro. Daarmee heb je toegang tot 476 pk en 858 Nm koppel. Kijk, dat klinkt goed. Het sprintje naar de honderd doet de slee in 4,2 seconden. En de topsnelheid komt uit op 210 km/u.

Met de marktintroductie van de Mercedes EQE heb je dus keuze uit de 350+ en 43 AMG. Met de onthulling werd ook een 53 AMG aangekondigd. Die komt pas in een later stadium. Van dat topmodel zijn ook de prijzen nog niet bekend. Vanaf eind april staat de Mercedes EQE bij de dealers.