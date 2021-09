Mercedes EQE (E-Klasse) is helemaal officieel!

Vanavond stelt Mercedes de EQE officieel aan de wereld voor in München.

Een business Saloon noemt Mercedes de EQE. Het tweede model dat gebaseerd is op de electrische architectuur van het EVA2 platform. De eerste was natuurlijk de Mercedes EQS. Vanavond stellen de Duitsers hem voor bij de onthulling in München waarbij we aanwezig zijn.

Is dit dan de auto die Tesla dwingt om eindelijk die Model S eens echt een design-update te geven?

De EQE zal leverbaar worden vanaf halverwege 2022. Hij wordt in Bremen geproduceerd voor de hele wereld behalve China. Daar krijgen ze exemplaren die in Beijing van de band lopen.

De EQE is compacter dan de nieuwe EQS en heeft een wielbasis die 9 cm korter is, in totaal 3120 mm. Extern zijn de afmetingen vergelijkbaar met een CLS. In het interieur wordt hij ruimer dan een E-klasse. Meer schouderruimte voorin (+27mm), meer lengte in het interieur (+80 mm) en je zit hoger (+ 65 mm). De bagageruimte is 430 liter. Verder is het interieur duidelijk gebaseerd op de EQS qua design en mogelijke leverbare opties. Met zaken als automotische comfort deuren voor en meesturende achteras als mogelijke opties.

Met de 12,3 inch OLED Display kan de passagier voor zichzelf vermaken. Dit betekent dat je zelfs video’s of tv kunt kijken voorin terwijl er gereden wordt. Als een camera die de bestuurder in de gaten houdt detecteert dat hij hier door afgeleid wordt, dan wordt dit door de auto beperkt/gedimd. Dus niet te hard juichen als er tijdens de F1 wedstrijd veel spanning is..

Hoe zit het met de actieradius?

De EQE wordt uitgerust met een batterij van 90 kwh, daar hoort volgens Mercedes een (geschatte) range bij tot 660 km (WLTP). Laden van 10 tot 80% kan in een ruime 30 minuten bij een fastcharger. De auto kan in 15 minuten tot maximaal 250 km actieradius bijladen.

Twee versies!

Bij de marktintroductie wordt de Mercedes EQE leverbaar in 2 versies. Ten eerste de EQE 350 (met een WLTP verbruik tussen 19,3 – 15,7 kWh/100km). Deze versie heeft 215 kW. Daarnaast komt er dus een tweede model waar nog geen specificaties van bekend zijn.

Er komen sowieso ook AMG varianten met vermogens van rond de 500 kW. De vandaag tevens voorgestelde EQS AMG is daar natuurlijk een goede voorbode van!

Alle versies van de EQE hebben elektrische aandrijving op de achteras. Latere 4Matic versies krijgen ook een motor op de vooras. De EQE 350 kan dus gewoon mij naar de driftcursus!.

Er zijn nog geen uitspraken gedaan over mogelijke prijzen of wanneer de auto in Nederland te configureren of bestellen is.