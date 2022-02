Mercedes-AMG EQE met 687 pk gaat er goed vandoor

Idioot snelle elektrische auto’s. Je hebt er niets aan maar leuk is het wel. Met vandaag de nieuwe Mercedes-AMG EQE.

De EQE kenden we al. Maar Mercedes-AMG boeit zich ook met elektrische auto’s tegenwoordig. Dat deden ze al eerste met de EQS en nu is de EQE aan de beurt. Er komen twee varianten op de markt. Voluit de Mercedes-AMG EQE 43 4MATIC en de EQE 53 4MATIC+.

Mercedes-AMG ziet de EQE 43 4MATIC als de instapper van snelle elektrische auto’s binnen het submerk. Maar het blijft niet alleen bij AMG-uitvoeringen van nieuwe Mercedes-modellen. Philipp Schiemer, voorzitter van de raad van bestuur van Mercedes-AMG GmbH, zegt dat er ook stand alone elektrische AMG-modellen komen. Modellen die dus niet verkrijgbaar zullen zijn als een reguliere Benz.

Mercedes-AMG EQE

Terug naar de nieuwe Mercedes-AMG EQE 43 4MATIC en EQE 53 4MATIC+. Beide EV’s krijgen een elektromotor op de voor- en achteras in combinatie met volledig variabele vierwielaandrijving. De EQE 43 4MATIC krijgt maximaal 476 pk. Het topmodel is de EQE 53 4MATIC+ met maximaal 687 pk. Daar zitten, net als bij de Porsche Taycan, wel wat haken en ogen aan. Zo moet je het optionele AMG DYNAMIC PLUS-pakket kiezen om het maximale vermogen in een boostfunctie beschikbaar te krijgen. Het maximumkoppel varieert van 858 tot 1.000 Nm. Dat is jammer want eigenlijk wil je altijd gewoon de beschikking over maximale power wanneer je het pedaal intrapt, net als bij de meeste conventionele auto’s.

De EQE 43 4MATIC accelereert in 4,2 seconden naar de 100 en heeft een topsnelheid van 210 km/u. De 53 4MATIC snelt in 3,3 seconden naar de 100. Tenminste, als de accu tenminste voor 70 procent is opgeladen. Anders doet de EV er 3,5 seconden over. De top ligt op 220 km/u of 240 km/u. Ook dat is weer afhankelijk of je dat AMG DYNAMIC PLUS hebt aangevinkt op de optielijst of niet. Bovendien is dat maximale vermogen enkel toegankelijk via Sport+. Ja, je moet er tegenwoordig een handleiding bij krijgen om te weten wanneer je met alle power onderweg bent en wanneer niet.

Mercedes-AMG geeft een WLTP-actieradius op van 462 tot 533 kilometer voor de EQE 43 4MATIC. De 53 4MATIC heeft een opgegeven rijbereik van 444 tot 518 kilometer. Ze halen de juice uit een accu met een nettocapaciteit van 90,6 kWh. Snelladen kan tot maximaal 170 kW, of 11 kW (optioneel 22 kW) thuis- en publiek laden.

Moeten we het alleen nog hebben over prijzen en beschikbaarheid. Kunnen we kort over zijn. Op dit moment heeft Mercedes-AMG nog geen informatie over de prijzen noch beschikbaarheid paraat.