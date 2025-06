Mercedes: “EQS is 10 jaar te vroeg gekomen”

De Mercedes EQS liet zien hoe progressief Mercedes kan zijn, en het antwoord is ’te progressief’.

Het is een bekend riedeltje: je kunt de wereld niet van een revolutie voorzien door gewoon precies te bouwen wat van je verwacht wordt. Wat het gros van de kopers namelijk verwacht en wil (of denkt te willen) is wat ze gewend zijn. Op zich dus logisch dat een merk als Mercedes iets uiterst progressiefs wilde presenteren als eerste bloedserieuze EV. Dat werd de EQS in 2021.

Mercedes EQS

Om even je geheugen op te frissen, want 2021 is ook alweer vier jaar geleden: de EQS was de eerste ‘bespoke’ EV van Mercedes (de EQA, EQB en EQC gebruikten platforms van de GLA, GLB en GLC). De EQS werd de grootste elektrische limousine waar het merk mee zou komen en de bijzondere vormgeving die het three box design compleet overboord gooit, was bedoeld voor maximale efficiëntie. Da’s gelukt, dankzij een Cw-waarde van 0,20 was de auto aalglad en kon deze volgeladen meer dan 700 kilometer ver komen. Het interieur was eenzelfde feest der moderne technologie, want de EQS markeerde het debuut van het Hyperscreen: één grote glasplaat over de hele breedte van het dashboard, waar alle schermen samen onder vallen.

De EQS was op zijn minst iets heel anders dan we gewend waren. Dat kun je afschrijven als ‘wat de boer niet kent dat vreet ‘ie niet’, maar het zijn juist dit soort auto’s waar Mercedes wellicht verder in de toekomst kan kijken dan je doorhebt. Eerst zien, dan geloven, zeg maar.

Goed, dat was vier jaar geleden en inmiddels is duidelijk dat de EQS, ondanks zijn progressieve insteek, niet het megasucces is dat Mercedes hoopte. In gesprek met Autocar legt designbaas Gorden Wagener uit wat daar is gebeurd. Hij heeft daar zo zijn theorieën over.

Tien jaar te vroeg

Wagener beweert vooral dat de wereld nog niet klaar was voor de Mercedes EQS. “De auto kwam een jaar of tien te vroeg als ‘opvolger’ voor de S-Klasse”. Omdat kopers de auto konden vergelijken met de nog bestaande S-Klasse (W223), wordt toch vaker die laatste gekozen. “De insteek was ook nooit om van de EQS een limousine te maken waar je in rond gechauffeerd wordt.”

Marketing

Volgens Wagener had de EQS beter kunnen scoren als het meer zijn ‘eigen’ model was geworden, of als ‘ie juist iets anders geplaatst zou worden. “Wellicht was het beter als we het een soort elektrische CLS hadden genoemd, of een S-Klasse Coupé”. Snijdt op zich hout: aangezien de CLS toch de pijp aan Maarten heeft gegeven, had je daar de EQS kunnen plaatsen.

Mercedes heeft nog geprobeerd om de EQS iets Mercedes-achtiger aan te laten voelen door na een update de grille zoals vroeger te ontwerpen, met een Mercedes-ornament erboven. Het heeft in ieder geval voor nu niet mogen baten: de Mercedes EQS is een gefaald experiment en zal na zijn geplande productierun in de prullenbak verdwijnen. Voor de volgende ‘EQS’ gaat Mercedes het anders aanpakken: de EV-versie en ICE-versie gaan op elkaar lijken, ook al komt de EV op het MB.EA-platform en zal het dus een ietwat andere auto zijn.