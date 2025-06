Omstreden (maar populaire) M3-variant komt naar BMW M2?

De BMW M2 groeit steeds dichter naar de grote broer M3 toe en een nieuwe ietwat omstreden versie kan daar ook nog wel bij.

Toen de BMW M2 (G87) uitkwam, ging BMW flink door het stof. Vooral omdat ‘ie lelijk was. Ondergetekende heeft altijd een ander ‘probleem’ gehad met de nieuwe M2. Op papier is de auto wel erg vergelijkbaar met de M4 (G82). Vergelijkbare dimensies, vergelijkbaar gewicht, vergelijkbare motor, alleen die laatste ietwat geknepen om de M4 de grote jongen te maken. Enkel het altijd leveren van een handbak kon de M2 uniek maken. Nou zijn de verschillen in de praktijk groter, maar toen de allereerste M2 (en helemaal de 1 Series M Coupé) debuteerden, leek het gat tussen de M2 en de M3 (en M4) veel groter. Nu voelt het bijna alsof ofwel de M2 overbodig is, ofwel die auto zo goed is dat hij de M4 overbodig maakt.

M2-varianten

Toch lijkt BMW het allemaal te kunnen beheersen. Het probleem lijkt zichzelf op te lossen. De M2 is toch de ‘leuke’ optie, want hij is er enkel als RWD en voorheen enkel met handbak (nu kun je ook voor de automaat kiezen). Het vermogen blijft minder dan de M3 en M4 (460 pk met handbak, 480 pk met automaat), maar meer dan genoeg. Voor de rupsjes nooitgenoeg heb je dat tweetal als Competition, met 510 pk en optioneel aandrijving op vier wielen met xDrive. De variant van de M4 die zorgt voor de meeste kannibalisatie met de M2, is de minst populaire, maar toch verkoopt BMW genoeg M4’s van een hoger kaliber. Zelfs de M2 CS, die qua insteek ook vergelijkbaar lijkt met de M4 CS, is ‘niet aan te slepen’.

BMW M2 xDrive

We noemden al even de BMW M3 en M4 met xDrive, wat natuurlijk voor puristen om te janken is. De xDrive-variant is namelijk enkel beschikbaar met de automaat. Het lijkt het ‘gooi-en-smijt’-karakter van de M3 en M4 volledig overboord te gooien. En Touring-fanaten hebben het ermee te doen: die is er enkel als xDrive. Op zich maakt BMW’s xDrive met instelbare vermogensverdeling niet per definitie van elke BMW een Audi met quattro uit de jaren ’00, maar kom op: RWD en handbak, nu het nog kan, dat wil je toch? Ondanks dat het op de M3 en M4 niet veel meer wordt gekozen, is het op de BMW M2 veruit de populairste combinatie.

BMWBlog weet nu te informeren dat er getest wordt met een BMW M2 xDrive. M’s ontwikkelingschef Dirk Häcker bevestigde al eens dat de mogelijkheid bestaat (duh), maar daar wordt nu aan toegevoegd door de vice-president of Customer, Brand and Sales Sylvia Neubauer dat er zelfs al driftig mee wordt getest. En dat bevalt. Volgens Neubauer zijn de AWD-modellen erg leuk en wegen de baten op tegen de kosten, zowel letterlijk als de kosten qua gewicht en complexiteit. Als je kijkt naar andere modellen, zou het xDrive-systeem zo’n 50 tot 60 kg moeten toevoegen aan de M2. Terwijl je er wel een paar honderdste seconden mee opschiet op de sprint.

Waarmee uiteraard niks bevestigd wordt over een BMW M2 xDrive, maar het klinkt alsof BMW deze variant graag zou toevoegen aan het arsenaal. Volgens BMWBlog zou dan eerst de productierun van de M2 CS ten einde moeten komen, dus wordt de versie niet vroeger dan 2027 verwacht. Wat ook nog zou kunnen: tegen 2028 wordt de M4 uit productie gehaald, terwijl de M2 het nog tot 2029 moet volhouden. Wellicht dat beteuterde M4-kopers dan overstappen naar een M2.