Deze Mercedes op Marktplaats heeft 40 jaar in een schuur gestaan

Een heuse ‘schuurvondst’ op Marktplaats.

We speuren continu Marktplaats af op zoek naar bijzondere occasions, of dat nu een peperdure auto is of juist een oud barrel. We stuitten vandaag op een Mercedes uit 1980 waarbij ‘1e eigenaar’ in de titel staat. Dat wekte natuurlijk onze interesse.

De auto in kwestie is een W126, die al een respectabele leeftijd heeft van 45 jaar. Toch beweert de advertentie dat de auto van de eerste eigenaar komt. Een kentekencheck leert dat deze occasion inderdaad een interessante historie heeft.

De Mercedes is origineel Nederlands en werd in 1980 geregistreerd door een onbekende entiteit en in 1987 door een particulier. Vervolgens zien we dat de auto pas in november 2024 (!) in handen van een nieuwe eigenaar is gekomen. Als de onbekende entiteit en de eerste particuliere eigenaar één en dezelfde persoon zijn was de auto inderdaad tot voor kort in handen van de eerste eigenaar.

De advertentie spreekt van een ‘schuurvondst’, dus kennelijk heeft de eigenaar deze auto decennialang in een schuur c.q. garage geparkeerd. Dat komt ook overeen met de apk. Volgens de kentekencheck is die geldig tot 27 maart 1983…

In de eerste jaren is er toch wel mee gereden, want er staat 75.758 kilometer op de teller. Vervolgens heeft de auto zo’n 40 jaar stilgestaan, dus het is geen kwestie van starten en wegrijden. De motor heef sowieso geen compressie, zo valt er te lezen in de advertentie. En dat zal vasts niet het enige aandachtspuntje zijn.

Overigens zien we ook een gevalletje vroege badgetuning, want op de achterkant staat 500 SE, terwijl dit de instapper is: een 280 S. Onder de motorkap ga je dus geen V8 vinden, maar een zes-in-lijn met 156 pk. Helaas krijgen we daar geen foto van te zien.

Dit is een auto met een bijzonder verhaal, maar de vraagprijs van €18.949 op Marktplaats lijkt ons toch ietwat ambitieus. De verkoper laat overigens weten dat hij de auto alsnog zelf gaat opknappen als er geen serieuze interesse is.