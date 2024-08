Mercedes EQS verdwijnt in de prullenbak

De futuristische Mercedes EQS heeft geen toekomst en gaat door als S-klasse.

Soms probeer je iets nieuws en dan kom je er pas later achter dat het eigenlijk helemaal niet werkt. Dat zien we nu met Mercedes-Benz. De Duitsers kwamen met tweemaal een ‘S’ op de markt. Je hebt de traditionele S-klasse met verbrandingsmotor en daarnaast kwam de EQS, een elektrische S-klasse. Maar toch ook weer niet, want qua niveau kon de EQS ook weer niet tippen aan de echte S-klasse. Lastig allemaal.

Mercedes EQS verdwijnt

Door een apart platform te bouwen voor de volledig elektrische Mercedes S-klasse, dat dus de EQS werd, kon het merk een geoptimaliseerde elektrische auto neerzetten. Een andere strategie dan bijvoorbeeld BMW, die gewoon de 7 Serie en elektrische i7 op dezelfde basis bouwt. Mercedes komt nu terug op deze strategie.

Zo’n apart platform ontwikkelen en onderhouden kost klauwen met geld. Mercedes gaat BMW achterna, want de tweede generatie EQS is straks gewoon een elektrische S-klasse. Dat betekent dat de druppelvormige EQS in de prullenbak verdwijnt. Ik ga het model missen. Not.

De officiële bevestiging dat de Mercedes S-klasse als ICE en als EV voortleeft komt van Mercedes CEO Ola Källenius in een interview met Autocar. Het uiterlijk zal overeenkomsten hebben, maar het platform niet. De volledig elektrische S-klasse komt op het MB.EA Large platform te staan. Mercedes heeft natuurlijk miljarden gepompt in de ontwikkeling van deze architectuur. De EQS mag dan in de prullenbak verdwijnen, de basis en aandrijflijn blijft uiteraard behouden. Daarmee kiest Mercedes voor andere aanpak dan BMW, want de 7 Serie en i7 delen wel hetzelfde platform.

Een vergelijkbare aanpak staat de EQE te wachten. Ook deze aparte benadering heet niet uitgepakt zoals Mercedes waarschijnlijk gehoopt had. De toekomstige E-klasse zal daarom ook als ICE en als EV door het leven gaan. Goed nieuws voor de traditionele Benz-rijder die de EQ-lijn nooit mooi hebben gevonden.