Mercedes EQS voor winnaar MercedesCup gaat op vliegreis - Autoblog.nl

Mercedes geeft een EQS aan de winnaar van de MercedesCup, die alleen wel moet accepteren dat er even mee is gevlogen.

Mercedes heeft marketing goed onder de knie. Er komt bijvoorbeeld een tennistoernooi aan waar Mercedes hun naam aan heeft verbonden. De 42ste editie van de MercedesCup vindt plaats in Stuttgart binnenkort en een aantal getalenteerd tennissers gaan met elkaar de strijd aan. Uiteraard strijd je altijd voor de winst, maar dit keer maakt Mercedes de winst nog aantrekkelijker voor de tennissers.

Win een EQS

De winnaar van de MercedesCup krijgt namelijk een heuse Mercedes EQS. De elektrische limo moet het verschil maken voor het Mercedes van de toekomst en een beetje marketing mag dan best. Het aanbieden van de EQS als hoofdprijs is daar een mooi voorbeeld van. Het kan echter nog gekker.

Vliegen

De Mercedes EQS die te winnen valt in de MercedesCup wordt namelijk eerst even op lucratieve wijze aan de potentiële winnaars en het publiek getoond. Een exemplaar van de limo vliegt namelijk over het veld voordat er getennist wordt. Sowieso een geinig spektakel om te zien. Wij mogen er ook van genieten met de bijgevoegde afbeeldingen, waar de Mercedes EQS zweeft boven thuisstad Stuttgart. Nou maar hopen dat de sedan geen hoogtevrees heeft.

Of de witte Mercedes EQS ook het te winnen exemplaar is van de MercedesCup, is niet bekend. Niet veel mensen kunnen zeggen dat hun auto gevlogen heeft, dus het zou een gave toevoeging zijn. In ieder geval is een soortgelijke auto de prijs voor het winnen van de 42ste MercedesCup. Van 8 tot 13 juni is te zien wie de auto in zijn garage mag zetten.