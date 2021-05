Mercedes EQT voorbode elektrische T-Klasse - Autoblog.nl

De nieuwe Mercedes EQT brengt een beetje luxe, stijl en progressie naar het segment der compacte busjes.

Op dit moment is het zo dat elektirsche auto’s als nieuw, hip en modern in de markt worden gezet. Denk aan de BMW i-modellen of Audi e-tron-varianten. Bij Mercedes is dat niet anders. Er is een nieuwe S-Klasse, maar de EV-versie in dat segment heet ‘EQS’.

Nu is Mercedes er sowieso wel als de kippen bij om zoveel mogelijk elektrische modellen in de showrooms te krijgen. We zijn nog maar nauwelijks bijgekomen van de EQB en nu staat de EQT alweer klaar. Nu horen wij u vragen: “Wat is de EQT eigenlijk?”. De EQT is de voorbode voor de elektrische Mercedes T-Klasse. En mocht je de T-Klasse niet kennen is dat logisch, want die is er nóg niet.

T-Klasse

De T-Klasse wordt namelijk de personenversie van de Mercedes-Benz Citan, een kleine bedrijfswagen. Kenners weten dat de Citan gebaseerd is op de Renault Kangoo. Die Franse Ludospace is onlangs geheel vernieuwd, dus logisch dat de Citan (en dus de T-Klasse) volgen. Voor de cijfersfetisjisten: de Mercedes EQT is 4,954 meter lang, 1,863 meter breed en 1,826 meter hoog.

Met de nieuwe generatie Citan is het de bedoeling dat de modellen zich iets meer onderscheiden van de Renault-derivaten. In dit geval zien we dat bij de EQT heel duidelijk. Fraai wit lederen bekleding, blauw-chromen details en het MBUX- infotainment-systeem. Het is op de foto’s een dik ding dit om te zien. Zeer herkenbaar als Mercedes.

Mercedes EQT looks

Voor een busje ziet de EQT er heel erg aardig uit. Zo is er een enorm glazen panoramadak, zijn de wielen gigantisch en ligt de bus lekker dicht op de grond. Reken maar dat het in het wit met zwarte bumpers en 15 inch stalen velgjes er een stuk minder indrukwekkend uitziet. Maar ja, geldt dat niet voor elke auto?

Mercedes is nog niet heel erg scheutig met technische details. Waarschijnlijk omdat deze direct een verband leggen met de aandrijflijnen die leverbaar zijn in de Renault Kangoo. Daarvan is namelijk een elektrische ‘E-Tech’-versie. Daarnaast is er een 1.3 benzinemotor en 1.5 diesel. Reken maar dat deze motoren ook hun weg vinden naar de T-Klasse en Citan.

De nieuwe T-Klasse staat gepland voor 2022.