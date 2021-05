Renault Sport is omgedoopt tot, jawel, Alpine - Autoblog.nl

Iedereen had al een beetje verwacht. Maar nu is het officieel. Renault Sport is omgedoopt tot Alpine.

Dames en heren, jongens en meisje: de kogel is door de kerk. Renault Sport gaat verder als Alpine. Dat meldt Renault (eh, Alpine dus). Dat mag geen verrassing zijn. Sterker nog, het hing al even in de lucht.

Nu is Alpine en Renault Sport al vaak hetzelfde bedrijf. In de jaren ’90 werd bijvoorbeeld de Clio Williams, Alpine A610 en Renault Sport Spider gebouwd door één en hetzelfde bedrijf uit Dieppe. Sinds die Renault Sport Spider ging de sportieve tak verder als Renault Sport. Sindsdien hebben we Renault Sport versies mogen verwelkomen van de Twingo, Clio en Mégane.

Alpine

Met de terugkeer van de A110 twee jaar geleden haalde Renault weer de Alpine-naam van stal. Ondanks een compleet andere naam, is de A110 ontwikkeld door Renault Sport. De naamsverandering van Renault Sport naar Alpine leek al helemaal een zekerheidje toen het Formule 1-team van Renault werd omgedoopt naar Alpine F1.

Het betekent trouwens niet dat er enorm veel gaat veranderen. De Renault Mégane is vorig jaar gefacelift, inclusief de Renault Sport-versie. Grote kans dat dat een ‘Alpine Mégane’ wordt. Inderdaad, precies zoals Seat en Cupra het hebben gedaan, met het verschil dat Alpine vroeger daadwerkelijk een automerk was dat gebruik maakte van Renault-techniek.

Nieuwe techniek nu Renault Sport is omgedoopt tot Alpine

Over techniek gesproken, daar gaat ook het een en ander aan veranderen. Het is de bedoeling dat het modellengamma van Alpine 100% elektrisch gaat worden. Dat is bijzonder goed nieuws voor de petrolhead. De Renault Sport-producten zijn nooit traag geweest, maar de motor was bijna nooit de doorslaggevende factor. Met name de wegligging en de sportieve rijbeleving stonden (en staan) bovenaan het prioriteitenlijstje.

Of de Alpine’s ook begrensd gaan worden op 180 km/u, wordt niet vermeld. Het is heel erg aannemelijk dat de Renaults maximaal 180 km/u gaan, maar dat de Alpine-modellen iets harder gaan. Zo zijn Volvo’s wél begrensd op 180 km/u, maar loopt de Polestar 2 maximaal 205 km/u.

De naamsverandering is ingegaan vanaf 1 mei 2021. Laurent Rossi is de nieuwe CEO.