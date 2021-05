Vernieuwde Polo GTI al heel snel onderweg - Autoblog.nl

De vernieuwde Polo GTI komt er gelukkig weer aan.

Het zijn soms barre tijden voor de petrolhead. Ja, er komen heel veel gave elektrische auto’s aan. En ja, sommige daarvan zijn ook redelijk sportief en sommige zijn relatief betaalbaar. Helaas is de combinatie nog niet gemeengoed.

De Volkswagen Polo GTI is zo’n auto die wél daaraan voldeed. Voor minder dan 30 mille reed je weg met een keurige hatchback voorzien van ruitbekleding, leuke wielen, strak onderstel en natuurlijk die 2.0 TSI met 200 pk. Echt een leuk bommetje dat je prima elke dag kunt inzetten. Ook leuk dat Volkswagen koos voor een 2.0 met wat tuningspotentie.

Facelift

Met de facelift van de Polo gingen we heel even twijfelen. Komt er dan ook een vernieuwde Polo GTI aan? Want het gebeurt tegenwoordig wel vaker dat met de facelift een leuk model uit het gamma wordt gehaald. Want ‘een te hoog verbruik = een te hoge BPM boete = te weinig afname’. Het is dus een volkomen logische keuze dat ze niet meer terugkeren.











Vernieuwde Polo GTI

Gelukkig hoorden we al van VW dat de vernieuwde Polo GTI er ook aan zou komen. Nu voegen ze de daad (bijna) bij het woord. Ze geven al de eerste schets weg. De wijzigingen aan de huidige Polo zijn niet heel erg dramatisch en dat is met de Polo GTI uiteraard ook niet het geval. Volkswagen is nog niet heel concreet over de wijzigingen die we op technisch gebied kunnen verwachten. Reken dus op de bekende 2.0 TSI met 200 pk. Wellicht dat de auto nu een OPF krijgt en ietsje zuiniger wordt afgesteld.

Aanvankelijk wolde Volkswagen de auto onthullen op het Wortherseetreffen. Je weet wel, dat enorme evenement met heel veel VW-fans. Wegens Covid-19 gaat deze ook dit jaar niet door. De vernieuwde Polo GTI zal op 21 juni dit jaar worden onthuld.

