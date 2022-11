Mercedes eVito: serieus alternatief voor jouw huidige bestelwagen!?

Ook bij bestelwagens is elektrisch het nieuwe diesel

Wat we een aantal jaar geleden voor het eerste signaleerden bij zakelijke leaseauto’s, zien we nu ook bij bestelwagens. Bij vervanging van je huidige ‘werkpaard’ heb je nu een serieus alternatief in de vorm van volledig elektrische bedrijfswagens. Maar is dat ook echt een goed werkbaar alternatief?

Ook als het op bestelwagens aankomt zijn er duidelijke voorkeuren bij berijders en wagenparkbeheerders. De Duitse merken staan hier vaak bovenaan het verlanglijstje. Van de merken op het lijstje heeft Mercedes bedrijfswagens dus nu op papier een sterk aanbod!

Vandaag gaan we op stap met de Mercedes eVito. Het antwoord dat Mercedes voor je klaar heeft wanneer je een elektrische bestelwagen wilt of moet rijden.

Want naast de onmiskenbare milieuvoordelen van elektrische aandrijving wordt het van veel ondernemers ook verlangd dat zij en de mensen die namens hen voor komen rijden, dit elektrisch doen.

Daarom laten we in deze video ook een ondernemer aan het woord die daadwerkelijk de keuze heeft gemaakt voor een elektrisch bestelwagenpark. Hoe bevalt het en is bijvoorbeeld de actieradius voldoende om dagelijks zonder lange laadstops de werkzaamheden te verrichten? Hoe spannend is het om de overstap te maken, deze vragen passeren allemaal de revue!

De Mercedes eVito in dagelijks gebruik

Natuurlijk is de eVito voor de meeste gebruikers vooral een noodzakelijk stuk gereedschap. De primaire functie is dat je er dan ook goed je werk mee kunt doen. De eVito mag je dus gewoon afrekenen op zaken als laadcapaciteit (volume dus) en de prestaties van de motor en de accu’s. Om met dat laatste te beginnen. De 66 kWh accu geeft een gecombineerde WLTP range van 286 km. De WLTP range in de stad is zelfs (ruim) 330 km. Daar kun je dus wel enkele steden mee aandoen op een werkdag.

Mocht (snel)laden nodig zijn dan kan dit gewoon binnen 35 minuten van 10 tot 80%, dit door het maximale laadvermogen. Bij een openbare AC laadpaal op straat of thuis laadt de eVito met maximaal 11 kW.

Hoe zit het dan met het laadvermogen als je de schuifdeur of de achterklep opent? Dat ligt eraan welke versie je kiest, want de eVito is leverbaar in 2 lengtes, maar in de grootste versie kan je rekenen op 6,6 m3. Op de vloer betekent dit dat je 2 europallets ook met gemak kwijt kunt in de elektrische Vito, net als bij zijn ‘diesel-broer’.

De Mercedes eVito heeft een vanafprijs van € 48.855 exclusief BTW/BPM

Volledige range eVans bij Mercedes

De eVito is niet de enige elektrische bestelwagen in het Mercedes Bedrijfswagen gamma. Naast de eSprinter is binnenkort ook de eCitan in de showroom te vinden. Daarmee completeert Mercedes Vans voorlopig zijn elektrische lineup.

Overigens is er natuurlijk ook een personenwagenuitvoering van de eVito en dat is de EQV.

Meer weten over het aanbod van Mercedes Vans, dan kijk je bij het Mercedes-Benz Bedrijfswagen modeloverzicht