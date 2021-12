Opgewaardeerde Mercedes eVito brengt 6,6 kuub nog verder

Voor grote doch niet al te zware items is de opgewaardeerde Mercedes eVito perfect.

Naast personenwagens zijn er natuurlijk ook bedrijfswagens die moeten verduurzamen. In principe valt er veel meer te winnen bij busjes en bedrijfsauto’s als ze elektrisch worden. Een elektromotor is prettiger om te rijden dan een oude viercilinder rouwdouwer. Daarbij rijden busjes veel vaker (ook in bebouwde omgevingen) en laten we eerlijk zijn: voor de emotie koop je geen bedrijfswagen met dieselmotor, toch?

Maar er kleeft wel een enorm nadeel aan: je komt niet zover met een EV-bus. Waar we bij personenauto’s actieradiussen van 300 tot 400 km vrij normaal vinden, zijn er zat elektrische bedrijfsauto’s die niet eens de 200 km halen volgens de WLTP. Daarmee wordt de doelgroep ernstig verkleind. Met zo’n bus moet gewoon gewerkt worden en wil je niet 2-3 uur per dag onderweg laden.

Opgewaardeerde Mercedes eVito

Gelukkig heeft Mercedes de eVito flink aangepast. Qua uiterlijk zie je niets. De drie foto’s die Daimler ons stuurde laten geen verschil zijn met het uitgaande model. De wijzigingen bevinden zich dan ook onderhuids. De accu is vernieuwd en heeft een bruikbare capaciteit van 60 kWh. De accu is dus ietsje groter, maar je kunt die 60 kWh altijd gebruiken. Dat is 70% meer dan voorheen!

Dat zorgt ervoor dat de actieradius flink is toegenomen. Afhankelijk van de uitvoering is een range van 242 tot 314 kilometer mogelijk volgens de WLTP. Laden gaat nu ook sneller. 50 kW is standaard mogelijk, optioneel zelfs 80 kW.

Recupereren

In het beste geval kun je van 10 naar 80% laden in 35 minuutjes. Dan moet je wel zorgen dat je de opgewaardeerde Mercedes eVito in Drive Auto hebt staan, zodat ‘ie maximaal op de motor kan afremmen en energie kan recupereren. De motor levert 116 pk piekvermogen en een maximum koppel van 360 Nm. Met name dat laatste is erg prettig, omdat dat direct paraat staat.







Er is keuze uit een korte (5,14 meter) of lange (5,37 meter) versie. In die eerste kun je 6 kuub meenemen, in de tweede 6,6 kubieke meter. Qua gewicht moet je wel even opletten, want in de korte eVito is 888 kilogram het maximum laadvermogen. De lange versie mag niet meer dan 853 kilogram meenemen.

