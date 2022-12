Deze Toyota Hilux loopt niet op benzine of diesel

Toyota maakt van zijn fameuze Hilux een waterstof-elektrisch aangedreven pick-up truck.

Het moment die je wist dat zou komen. Of zoiets. Toyota implementeert de techniek uit de Mirai in andere modellen. Het is een beproefd recept van het Japanse merk. Je bedenkt iets nieuws (bijvoorbeeld hybride techniek), je creëert er een model voor (bijvoorbeeld de Prius) en vervolgens rol je het uit over je hele gamma.

Het betreft hier nu nog een prototype gebouwd door Toyota Motor Manufacturing in het Verenigd Koninkrijk die hét icoon onder de pick-ups, de Hilux, gaat voorzien van een brandstofcel.

Toyota Hilux op waterstof

Het hele project wordt opgestart met hulp van het Advanced Populsion Centre (APC) in het VK. Het APC stelt (met de Britse overheid) fondsen beschikbaar voor de ontwikkeling van nieuwe schonere technologieën en mobiliteitsoplossingen. Het ontwikkelen van een mobiliteitssector op waterstof is volgens Toyota essentieel voor een CO 2 neutrale toekomst.

De eerste prototypes moeten in de loop van 2023 worden gebouwd in de fabriek van Toyota in Burnaston waar ook de Corolla hatchback en de Corolla Touring Sports van de band rollen. Als dit succesvol blijkt is er de intentie om de auto in kleine aantallen te gaan produceren.

Op dit moment is de Toyota Hilux alleen verkrijgbaar met een dieselmotor. Toyota heeft met de Mirai een waterstof-elektrische auto in het aanbod en de techniek daaruit is goed inzetbaar om ook in andere auto’s toe te passen. Een waterstof variant zou een goed alternatief kunnen zijn voor de dieselmotor, al is het de vraag of het overal ter wereld waar de Hilux nu ingezet wordt ook een bruikbaar alternatief zal zijn.

Dieselmotoren voert Toyota momenteel alleen nog in de Hilux, de Land Cruiser en de bedrijfsauto’s die het merk inkoopt via Stellantis. Die laatste biedt overigens van die bedrijfsauto’s van de Citroën ë-Jumpy, de Peugeot e-Expert en de Opel Vivaro-e al een plug-in waterstof-elektrische variant aan. Toyota heeft vooralsnog geen plannen om ook de Proace te voorzien van een brandstofcel.