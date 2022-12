De Mercedes EQT is hier (inclusief Nederlandse prijs)

Na de EQA, EQB, EQC, EQE, EQS en EQV is het nu tijd voor de EQT!

Stomtoevallig schreven we deze week nog over de Mercedes EQT: “Het wachten is nog op de productieversie.” Dit wachten duurde niet lang, want Mercedes onthult nu hun nieuwste model in de EQ-range: de EQT.

De EQT staat niet op zichzelf. Dit is namelijk de elektrische versie van de Mercedes T-klasse, wat de luxe versie is van de Mercedes Citan, wat weer de Mercedes-versie is van de Renault Kangoo. Om een lang verhaal kort te maken: in de basis is de EQT dus een Renault Kangoo.

Net als de personenbusjes die we eerder deze week al op een rijtje zetten is de EQT een alternatief voor de (bijna) uitgestorven MPV. Het is alleen geen zevenzitter, zoals de Mercedes EQB dat wel is. Wat het wel is: een personenbusje met vijf riante zitplaatsen en 1.979 liter bagageruimte.

De Mercedes EQT beschikt over de aandrijflijn die we ook al kennen van de Kangoo E-Tech. Deze beschikt over 122 pk en 245 Nm koppel. Voor een MPV is dat in principe voldoende. De accu heeft een brutocapaciteit van 45 kWh, waarmee een WLTP-range van 282 km mogelijk is.

Deze waarden zijn niet alleen vergelijkbaar met die van de Kangoo, maar ook met die van de concurrerende Stellantis-busjes. Die zijn allemaal elektrisch en hebben een actieradius van 275 tot 285 km. De Citroën ë-Berlingo en consorten hebben wel iets meer vermogen en koppel, namelijk 136 pk en 260 Nm.

Qua uiterlijk is er weinig nieuws. De Mercedes EQT ziet er in principe hetzelfde uit als de Citan Tourer. Net als de andere EQ-modellen kun je de EQT herkennen aan de grille. Deze is grotendeels dicht en vormt één geheel met de koplampen. Die zijn overigens nog hetzelfde gebleven, dus Mercedes heeft niet heel veel moeite gedaan.

Voor het interieur van de Mercedes EQT geldt hetzelfde: dit is nagenoeg identiek aan dat van de Citan. Mercedes heeft hier wel genoeg aan veranderd om de Renault-basis te verhullen. Het dashboard is compleet anders dan dat van de Kangoo.

In tegenstelling tot de Mercedes T-klasse is de EQT wél leverbaar in Nederland. We weten ook al gelijk wat ‘ie moet kosten: de EQT is te krijgen vanaf €47.753. Daarmee is de EQT een stukje duurder dan de Stellantis-busjes, maar dat viel te verwachten. Voor de volledigheid zetten we alle prijzen even op een rijtje:

Citroën ë-Berlingo (136 pk, 285 km range): €38.715

Opel Combo-e Life (136 pk, 280 km range): €39.434

Peugeot e-Rifter (136 pk, 282 km range): €39.620

Toyota Proace City Verso Electric (136 pk, 277 km range): €45.495

Mercedes EQT (122 pk, 282 km range): €€47.753

Je vraagt je misschien af waar de Kangoo E-Tech Electric is in dit lijstje, maar die is nog niet leverbaar als personenbusje. Dat staat wel op de planning. Daarmee krijgt de EQT er een concurrent bij die goedkoper is en technisch identiek. Je hebt alleen geen Mercedes-interieur.