Mercedes G500 pickup is officieel erg prijzig - Autoblog.nl

Met deze Mercedes G500 pickup maak je de blits bij de lokale kaasboer.

De Mercedes-Benz G-Klasse is een fenomeen. Het is een rijdend icoon. Het rollende bewijs dat Mercedessen gebouwd zijn voor de eeuwigheid. De auto is ook enorm tijdloos, juist omdat het blokkendoos-uiterlijk gelijk blijft.

G-Klasse afschrijving

Mede daardoor schrijven G-Klasses nauwelijks af. Waar je met een dikke GLS het diepe ingaat, blijft een G-Klasse zijn waarde behouden. Nu zijn het al erg dure auto’s qua aanschaf. Maar de prijsontwikkeling bij deze auto’s is indrukkwekkend. Omdat de G-klasse nooit echt is vernieuwd, kun je met enkele modificaties een oude G heel erg modern maken.

Pickup

Wat dat betreft is de Mercedes G500 pickup occasion een goede optie. Jazeker, een pickup. De G-Klasse heeft een ladderchassis, dus je kunt vrij eenvoudig andere varianten daarop bouwen. Je kon de G-Klasse bij de Mercedes-dealer bestellen als cabriolet, korte stationwagon en lange stationwagon. Maar op (speciaal) verzoek waren er ook andere uitvoeringen mogelijk. Zo was de 6×6 aandrijving van origine ontwikkeld voor de legervoertuigen op basis van de G-Klasse, bijvoorbeeld.

Mercedes G500 pickup

Dit is wel meteen de ‘Dikke Sjaak’-uitvoering. Het is niet een 290 GD uit het jaar kruik, maar een G500 van de W463-generatie. Dus met de oersterke 5.0 V8, goed voor een kleine 300 pk. Deze is gekoppeld aan een automaat en drijft alle vier de wielen aan. Ondank dat wij hem natuurlijk als bedrijfsauto willen inzetten, is het een margeauto. De BTW is dus niet aftrekbaar. Om de kosten toch een beetje te drukken, is er een LPG-installatie gemonteerd. Toch wel handig met een atmosferische V8 die bijna 3.000 kg leeggewicht moet meezeulen.

Prijs Mercedes G500 pickup

Dit groene exemplaar is voorzien van de nodige opties om indruk te maken bij de Albert Heijn in Laren of de sherryshop in Eemnes. Denk aan een bullbar, xenon koplampen, dikke Brabus-velgen, AMG sportuitlaat en LED-lampen op het dak. Daar zullen de ouders van Jean-Marie en Floor-Bartje van opkijken, zeg!

Dan het enige nadeel en dat is de prijs. Ondanks dat deze auto 21 jaar oud is en sindsdien een respectabele 243.307 km heeft gelopen, moet ‘ie nog 65.000 euro opbrengen. Enerzijds is dat veel geld, anderzijds: vind er maar eens eentje. Interesse? Sla dan nu je slag. De G500 pickup-advertentie kun je hier bekijken.