Manhart loopt flink achter met deze 800 pk sterke E 63

Manhart heeft een concurrent voor de Brabus 800. Ze zijn er alleen een beetje laat mee.

Als je een Mercedes-AMG E 63 wilt, maar dan met 800 pk, weet je waar je moet zijn. Bij Brabus natuurlijk. Als Mercedes een nieuwe AMG onthult kun je er op de klok op gelijk zetten dat er in no time een Brabus-versie volgt met 800 pk of meer.

Een Brabus 800 op basis van de huidige generatie Mercedes-AMG E 63 is er daarom als sinds 2018. Inmiddels zijn we drie jaar verder en is er al een gefacelifte E 63. Nu komt Manhart pas aanzetten met een concurrent voor de Brabus 800: de Manhart ER800.

Daarmee lopen ze best wel achter de feiten aan, want Brabus heeft inmiddels alweer een ‘800’ op basis van de E 63 facelift. Die heeft weliswaar nog steeds hetzelfde vermogen, maar qua looks staat Manhart dus meteen 1-0 achter. Mercedessen tunen is eigenlijk ook niet hun core business, want ze zijn vooral een BMW-tuner.

Enfin, ze hebben nu dus besloten ook maar eens een E-klasse aan te pakken. Een E 63 S produceert standaard al 612 pk en 850 Nm koppel, maar voor Manhart is dat slechts het begin. Naast een ECU remap, heeft de tuner de turbo’s, intercooler, inlaat en uitlaat een upgrade gegeven. Het resultaat is 809 pk en 1.070 Nm koppel.

Zoals een wijs man ooit zei: wie heel snel gaat, moet ook heel snel weer tot stilstand kunnen komen. Daarom heeft Manhart de E 63 van nieuwe keramische remmen voorzien. Ook is de auto 20 tot 30 mm verlaagd.

De E-klasse heeft ook een nieuwe look gekregen, maar dat is vooral op het conto van een stickerset te schrijven. Op de velgen na is het exterieur verder volledig standaard. Als je de stickers dus niet meebestelt kun je met deze pk-beul nog vrij onopvallend door het verkeer gaan.

Manhart is overigens niet van plan veel E 63’s aan te pakken. Ze geven namelijk aan dat ze maar vijf exemplaren bouwen van de ER800. Veel Brabus-klanten kunnen ze dus niet wegkapen.