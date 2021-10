Politie waardeert handeltje in goedkope benzine niet

Niet de goedkope benzine uit het verhaal

Het is me wat. Heb je als keurige, hardwerkende burger eindelijk eens een handeltje in goedkope benzine opgezet, komt de politie roet in het eten gooien. Je mag ook niks meer tegenwoordig.

Het was me een drukte van jewelste gisteravond bij een tankstation in Amsterdam Noord. Een rij van naar schatting 40 tot 50 auto’s had zich verzameld bij het onbemande pompstation om daar hun tank eens lekker vol te gooien, meldt AT5. Met de prijzen van tegenwoordig is dat op z’n minst raar te noemen, leek ook de politie te denken.

Het kon natuurlijk zo zijn dat het pompstation een zelfde soort actie deed als een benzinestation uit Eindhoven afgelopen week. De eigenaar daar had de prijzen enorm verlaagd als cadeautje aan zijn klanten ter gelegenheid van zijn 60ste verjaardag. Ook daar stond een enorme rij auto’s te wachten. Goedkope benzine, daar staan automobilisten graag voor in de rij.

Maar dat bleek hier niet het geval.

Wat was er dan wel aan de hand?

Nou, de benzine was gisteravond in Amsterdam-Noord wél heel goedkoop. Dat gedeelte van het verhaal klopt. Maar het ging deze keer niet helemaal eerlijk. Want wat bleek, een man van 24 had een lucratief, doch illegaal handeltje in goedkope benzine opgezet.

Hij had een tankpas, waarmee hij de benzine voor de automobilisten afrekende. Met andere woorden, hij gooide de tank vol voor -pak ‘em beet- 1.89 euro per liter. Dat rekende hij af met zijn tankpas. De automobilist die de benzine ontving rekende -wederom pak ‘em beet- een eurootje per liter af.

Was de tankpas misschien gestolen?

Win-win, zou je denken, alleen was dit handeltje natuurlijk hartstikke illegaal. Dat bleek ook wel toen de politie poolshoogte kwam nemen. Niet alleen de 24-jarige benzinehandelaar speerde er vandoor, ook de klanten deden dat. Daardoor ontstond volgend de politie een ‘chaotische situatie.

Na een korte achtervolging kon de man worden aangehouden en werden zowel de tankpas als het verdiende geld in beslag genomen. De politie onderzoekt nog of de tankpas gestolen is. De klanten zijn vooralsnog niet gevonden.

Dan als laatste een gewetensvraag. Zou jij ook goedkope benzine tanken als je weet dat het handeltje van diefstal afkomstig is? Of zou jij jouw portie aan je neus voorbij laten gaan?

