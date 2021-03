Petrolhead shockeert met 'Ferrari F40' Corvette - Autoblog.nl

Als je alles al hebt, dan ga je verder kijken dan het gebruikelijke. Maak kennis met de ‘Ferrari F40’ Corvette.

Wat als je autocollectie al bestaat uit onder andere een Lamborghini Murciélago SV, Aventador SV, een DiabloSV en noem ze maar op. Ja, dan wil je weleens wat anders. Als geld geen rol speelt en je hebt een grote dosis humor dan krijg je dit. Petrolhead Art van Delay nam een Corvette C5 als basis en ging vervolgens aan de slag.

Tegenover Autoblog.nl legt van Delay uit wat hij met zijn creatie wilde. Zo was hij op zoek naar een betrouwbare auto dat aanvoelt als een kart voor volwassenen. Daarnaast heeft hij een voorliefde voor auto’s als de BAC Mono en de Aiel Atom. De V8 van de ‘Vette is voorzien van een supercharger en levert een puike 557 pk.

Verder werd de musclecar volledig gestript, voorzien van een rolkooi en dan zijn er nog de controversiële aanpassingen. De achterspoiler is geïnspireerd op de Ferrari F40. Voor en achter zijn ook de Ferrari-logo’s te vinden, inclusief de Scuderia shields op de zijkanten. Puur gedaan om te trollen, aldus de Amerikaan.

Het is volgens de autoverzamelaar een echte love it or hate it auto geworden, deze ‘Ferrari F40’ Corvette. Ja, daar kunnen we van Delay alleen maar gelijk in geven. Lachen we mee met deze petrolhead, of vinden jullie dit niet kunnen? Laat het weten in de comments!

Fotocredit: artvandelay op Instagram