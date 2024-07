Zeven miljoen(!) kilometer: de meest ervaren auto ter wereld?

Wellicht is de auto met de meeste kilometers ter wereld gevonden en wat voor één het is zal je niet verbazen.

Wanneer is een auto afgeschreven? Sommige Nederlanders raken een auto met drie ton op de teller al niet aan, het dubbele daarvan is een aardig risico en een miljonair is ofwel bizar goed onderhouden ofwel helemaal gaar. En wat te denken van de kilometrages die je moet afleggen om een auto naar hoge kilometerstanden te krijgen?

Hoogste kilometrage(?)

Wat nou als je die hypothetische miljoen kilometer, die wij dus al extreem vinden, keer zeven doet? Dan krijg je de stand van een Mercedes op Gran Canaria. Daar rijdt een taxichauffeur al sinds 1986 in een Mercedes 240D (W123). De verlengde versie welteverstaan, dus een heerlijke ruime auto uit de tijd dat Mercedes nog oersterke motoren bouwde. En dat blijkt. De 240D heeft zeven miljoen kilometer op de klok. Da’s bijna 175 keer de aarde rond! En nou heeft hij daar 38 jaar over kunnen doen, maar dan nog heb je het over 184.210 kilometer per jaar. Nog steeds rijdt de W123 zo’n 700 kilometer per dag over het Spaanse eiland.

Onderhoud

En hoe houdt de auto dat vol? Omdat het een Mercedes is. Maar ook Mercedessen vragen wel iets van je qua onderhoud en dat krijgt de W123 dan ook veelvuldig. De Mercedes krijgt elke week nieuwe olie. Da’s niet goedkoop, maar het zorgt er wel voor dat oude olie de motor niet aan gort draait. Ook het feit dat de W123 de handbak is en niet de automaat zal meehelpen in het niet vergaan van de versnellingsbak en elke miljoen kilometer wordt er groot onderhoud uitgevoerd aan de motor. Overigens staat er niet zeven miljoen kilometer op dit ene blok – dit is de tweede motor. Nog steeds indrukwekkend om het gemiddeld 3,5 miljoen kilometer te doen met een motorblok. Mocht dit motorblok weer over datum gaan, dan ligt er al een nieuw blok klaar wat er zo ingelepeld kan worden.

Verbeteringen

De huidige eigenaar van de W123 is de zoon van de man die hem nieuw kocht. Een bestuurder had het idee om de Mercedes 240D als een soort vlaggenschip te houden, hij zou dan ook het onderhoud doen. Dat vond plaats in 2008 en toen had de Benz 3,8 miljoen kilometer achter de rug. Inmiddels is dat dus bijna twee keer zo veel en volgens het bedrijf ‘is er niks ingeleverd qua comfort’. Al komt dat wel door een niet-originele bestuurdersstoel en stuur, naast het compleet opnieuw bekleden van alle passagiersstoelen. Wel worden de meeste vervangende onderdelen tegenwoordig van een W124 geleend in plaats van een W123, maar dat mag de pret niet drukken. Overigens zijn de chassisbalken ook verstevigd. Het zou toch jammer zijn als de lange Benz ten onder gaat aan een krom chassis.

Er is niet genoeg kennis van Afrikaanse Peugeot 504’tjes of andere W123’s of W124’s om zeker te weten of dit écht de meest ervaren auto ter wereld is. Maar het verhaal van deze Mercedes 240D is in ieder geval een hele leuke. (via Teneriffa News)