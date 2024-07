Boom wint van S63 AMG in Zaandam

Mercedes-AMG S63 vs boom in Zaandam, 0-1.

De boom in kwestie staat er nog zo fris bij als wat. Denk de auto weg en je beseft niet dat deze jongen een klap heeft moeten verwerken van een witte AMG. Gisteravond was het met code oranje oppassen op de weg. Als droog wegdek plotseling nat wordt kan het glad zijn op plekken waar je het niet verwacht. Boem is ho.

S63 AMG crash in Zaandam

Door een onbekende reden verloor de bestuurder omstreeks 20:15 gisteravond de macht over het stuur van deze Mercedes-AMG S63 in Zaandam. De auto raakte van de weg en kwam met een klap tegen een boom tot stilstand. De zijkant van de auto heeft de impact gemaakt, dat is ook wel te zien aan de schade.

De deur aan de passagierskant is flink ingedeukt. Daarbij zijn ook de airbags van de Mercedes-AMG geactiveerd. Een ambulance werd opgeroepen om de inzittenden na te kijken. Twee personen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat hier om een eenzijdig verkeersongeval. Onduidelijk is of de twee ook daadwerkelijk verwondingen hebben overgehouden aan de klap, of dat ze mee moesten met de ambu ter controle.

De politie sloot de weg in beide richtingen af. Een berger heeft de Mercedes-AMG S63 in kwestie meegenomen. Het gaat hier om een S-klasse van de W222 generatie. De AMG is uitgerust met een 4.0 liter V8 met twee turbo’s, goed voor 612 pk en 900 Nm koppel. Het topmodel is altijd uitgerust met 4MATIC vierwielaandrijving. Dit specifieke exemplaar komt uit 2017 en had een nieuwprijs van 240.006 euro.

De prestaties zijn dan ook indrukwekkend voor zo’n grote limousine. 0-100 km/u in 3,5 seconden en de topsnelheid bedraagt 300 km/u, mits het optionele AMG Drivers Pack is aangevinkt. Anders is de top afgesteld op 250 km/u. Beetje uitdeuken en de Merc kan weer rijden joh, beter dan een AMG GT R in het water.

Foto’s: Inter Visual Studio / Kyrlian de Bot