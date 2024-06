Dit is de duurste (internet)auto ter wereld

De duurste automotive iDeal-betaling ooit heeft iemand deze auto opgeleverd.

Wat is de duurste auto ter wereld? Officieel gaat het om de 300 SLR Uhlenhaut Coupé die voor een getal met negen cijfers van eigenaar wisselde. Oude Ferrari’s, helemaal die uit de 250-reeks, gaan ook voor miljoenen. Zo veel geld gaat de auto van vandaag niet halen, maar toch is het de duurste auto-aankoop ooit. Hoe kan dat?

Duurste (internet)auto

Welnu, dit is de duurste auto die via een online veilig is verkocht. Een nieuw platform genaamd SBX dat nog niet zo lang bestaat, weet al gelijk een gigantisch assortiment te kweken. Goed genoeg dus voor een privéverkoper om ze te vertrouwen met zijn auto die 6.000.000 dollar opleverde. Het hoogste bedrag ooit voor een online veiling. Ter context: iemand die via het internet meebiedt met een RM- of Bonham-veiling, waar alsnog wel een nette meneer met een hamertje slaat en 30 woorden per seconde zegt, telt dus niet in dit scenario.

Veneno

Wat voor auto gaat het dan om? Dat had je waarschijnlijk al gezien, het is een Lamborghini Veneno. Deze in 2013 gepresenteerde exclusieve Lamborghini was het eerste ‘unieke’ project op basis van de Aventador en weet met zijn uiterlijk 11 jaar na dato nog steeds de meningen te verdelen. Feit is wel dat ‘ie lekker exclusief is: er werden drie coupés en tien Roadsters gebouwd. En dan te bedenken dat dit een Roadster is, dus eigenlijk is dit de minder zeldzame.

De uitvoering van de duurste online-veilingauto ter wereld is ietwat subtiel. Het ding is volledig matzwart, met wat groene accentlijntjes. Het interieur is deels zwart alcantara, deels koolstofvezel en deels groen alcantara en leer. Tsja. Duurste betekent zeker niet mooiste.

De Lamborghini Veneno was de eerste auto op het Aventador-platform waar de cijfers flink opgekrikt werden. De speciale editie had namelijk de 750 pk sterke versie van de V12. Nieuw kostte dit ding al een aardig fortuin en je kan er nu dus nog 6 miljoen voor vangen. De Veneno pakt het record af van een LaFerrari die in 2022 verkocht voor 5,36 miljoen. Een ander veilingplatform wilde de Veneno verkopen in 2020 voor een beoogd bedrag van 5 miljoen euro, maar dat werd ‘m niet. Waarschijnlijk omdat men toen ter tijd wel andere dingen aan hun hoofd had dan een peperdure Lambo kopen. Check de veiling hier.