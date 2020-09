Mercedes presenteert: de lelijkste G-klasse aller tijden - Autoblog.nl

Sorry, wij kunnen er ook niet aan doen dat Mercedes de Project Geländewagen rond etenstijd onthult.

Wanstaltig getunede G-klasses: daar kijken we niet meer van op. Aan de Côte d’Azur of in het thuisland van de oliesjeiks kom je er met enige regelmaat één tegen. Je zou denken dat Mercedes niet blij is met het feit dat hun iconische ontwerp zo om zeep wordt geholpen. Maar wat blijkt nu? Ze omarmen zelf de wansmaak.

De vraag die natuurlijk op jullie lippen brandt is: waar zit ik in hemelsnaam naar te kijken? Wel, dit is dus de Project Geländewagen. Dit moet een raceversie van de G-klasse voorstellen. Hoewel de auto eruit ziet alsof hij van marsepein is gemaakt, gaat het wel degelijk om een full-size auto.

Project Geländewagen is een samenwerking tussen Mercedes en de Amerikaanse ontwerper Virgil Abloh. Voor degenen die niet erg thuis zijn in de modewereld (zoals ondergetekende): hij is de artistieke directeur van Louis Vuitton en de CEO van Off-White.

Na diverse teasers presenteert Mercedes nu met ongepaste trots het resultaat. De G-klasse heeft om te beginnen een ontzettend goedkope ogende widy body gekregen. Verder is de auto voorzien van monoblock-velgen met dikke banden en klassieke tyre writing. Je vraagt je wellicht ook nog af wat er met de lak gebeurd is. Deze is met de hand geschuurd om een “gevoel van tijdloze eenvoud” te creëren. Juist.

Het interieur is ook niet veilig gebleven voor Abloh. Het binnenste van de G-klasse is grotendeels gestript, inclusief het dashboard. Nieuw zijn een rolkooi, racestuur, een brandblusser en klassieke klokjes. Dat is dan wel weer een leuk detail.

Jammer genoeg voor alle oliesjeiks gaat de Project Geländewagen niet in productie. Het blijft bij dit eenmalige ‘kunstwerk’. Wel wordt er nog een replica geveild. Het is ook niet uitgesloten dat er nog meer zulke wangedrochten aan zitten te komen. Mercedes spreekt namelijk van het ‘eerste’ resultaat van de samenwerking.