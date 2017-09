Mercedes Project One laat booty en interieur zien

Shake shake shake, shake shake shake, shake that boooooty.

Mercedes laat voorafgaand aan de IAA meer zien van de Project One. Alsof we nog meer hype nodig hadden! We staan hier al maanden lang te stuiteren van plezier over de komt van de nieuwe heilige hypercar-graal. Nou ja, stiekem is dat niet waar. Over het algemeen is het altijd leuk als ‘de mensheid’ weer een stapje verder zet in de technologische ontwikkeling. Doch de Project One en diens concurrent de Aston Martin Valkyrie zijn zulke bizarre auto’s, dat het nog even op ons in moet werken dat ze echt bestaan. Wat kan je met een auto die een Ferrari 812 Superfast degradeert tot een Coupe Fiat?

Enfin, we hebben al een aantal keer geschreven over de Project One, dus we zullen je niet nog een keer doodgooien met het feit dat de auto een van de W07 afgeleide F1-power unit heeft en ons beperken tot de nieuwe pica’s die zijn vrijgekomen. Van de achterkant zagen we voorheen slechts een silhouette, maar nu is dat plaatje ‘ingekleurd’. Of we daar echter heel blij van worden?

Het silhouette zag er gaaf uit, maar nu we de Project One op deze manier zien lijken de lampunits wat laag te zitten ten opzichte van de koepel die het passagierscompartiment vormt. Dat wordt nog een geaccentueerd door de luchthapper op deze koepel. Eerste associaties die opborrelen: Isdera Commendatore 112i, Audi R8 (de lampen) en Koenigsegg Regera. Opvallend detail is de centraal geplaatste grote stortkoker waar twee kleine pijpjes(?) aan bevestigd zitten aan de onderkant.

Naast een plaatje van de achterkant is er inmiddels ook een plaatje van het interieur verschenen op Instagram, naar verluidt afkomstig van AMG-honcho Tobias Moers. Op het plaatje zijn twee schermen zichtbaar en de bovenkant van een afgevlakt ‘op de F1 ge├»nspireerd’ stuurwiel.

Tenslotte is er nog een plaatje van de afdekkap van de motor, maar daar is eigenlijk net zoveel aan te zien als de gemiddelde afdekkap van een motor: niks dus.