Dit is Audi’s RWD verrassing op de IAA

Na decennia tevergeefs geprobeerd te hebben BMW te worden, is het Audi eindelijk gelukt: ze hebben een auto gebouwd die donuts doet.

Collega @rubenpriest stelde afgelopen week al vast dat de hel bevroren is: Audi kondigde namelijk aan dat het met een RWD-auto naar de IAA komt. Na jarenlange speculaties is het dan toch zover gekomen: Audi heeft zich gerealiseerd dat ondersturende (op) FWD (gebaseerde) gebakjes geen premium rijgedrag vertonen #flamesuiton.

Onduidelijk was echter nog waar Audi precies mee op de proppen zou komen. De logische optie was een R8 met RWD. Immers is de R8 het zusje van de Huracan en die is al verkrijgbaar met aandrijving op enkel de juiste wielen. Daarbij maakte tuner MTM al eens R8-en met RWD. Maar wie weet, misschien zou het merk wel met een nóg grotere verrassing op de proppen komen. Een A9 op basis van een Porsche-platform of zo…

Helaas kan die wilde speculatie weer de ijskast is, want Occam’s Razor is weer van toepassing. De simpelste verklaring is doorgaans de juiste. Zodoende zie je hieronder een Audi R8 met een rode streep op de Nase donuts doen. De rode streep doet ons overigens denken aan de originele livery van de R8 LMS, maar een scherp oog ziet dat de achterkant de spoiler van de R8 V10 Plus mist. Net als bij de Huracan wordt de RWD R8 dus waarschijnlijk een instapmodel. Dat is echter juist goed nieuws in dit geval, tenzij Audi de auto in een gelimiteerde oplage op de markt brengt met een peperduur prijskaartje.

Image-Credit: Plaatje van een R8 met BMW-badge uit het archief.