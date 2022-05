Mercedes sluit groot deel van zijn showrooms!

Mercedes gaat in Duitsland tot 20 procent van zijn showrooms sluiten. Wereldwijd sluit 10 procent van alle dealers zijn deuren. Het merk wil direct aan de klant gaan verkopen.

Het merk met de ster wil 80 procent van Europese verkopen in 2025 direct af gaan handelen. Dan moet ook 25 procent volledig online plaats gaan vinden. Op deze manier wil Mercedes besparen op distributiekosten en verder opschuiven naar het hogere segment. Lees: hogere prijzen en hogere opbrengst. CFO Harald Wilhelm zei het zo:

We willen dichter bij de klant staan en daarom betere controle hebben over de prijsstelling (…) Daarom stappen we af van de huidige dealerrol.

De 10 procent reductie wereldwijd moet in 2025 bereikt zijn. De groffere teruggang in Duitsland mag tot 2028 duren. Zelf geeft het merk aan dat ze minder showrooms nodig denken te hebben in volwassen markten. Grote showrooms zijn niet meer van deze tijd. Overigens kondigt het merk wel aan in China meer showrooms te openen. Dat lijkt dan een beetje tegenstrijdig, maar de markt is daar wel echt anders natuurlijk.

Hig-end Mercedes labels

Wereldwijd komt er meer focus op de high-end labels van Mercedes. Die krijgen speciale verkooppunten. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een Maybach winkel in Shanghai, een AMG-vestiging in Dubai en een G-klasse experience in Oostenrijk.

Bettina Fetzer, vice-president communicatie en marketing van het merk, geeft aan dat het netwerk voor luxemerken de afgelopen jaren met 30 procent is gegroeid en dat het de bedoeling is om op die weg verder te gaan.

Online verkoop

Ook de Mercedes klant wordt jonger, rijker en digitaler, aldus dezelfde Fetzer op Autonews. En die jongere klant komt minder naar de showroom. Die wil zelf bepalen hoe ze communiceren via verschillende platforms. Waar en wanneer ze maar willen. Mede daarom zijn er dus minder dealers nodig.

Het klassieke dealermodel is zo ingericht dat de dealers zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen voorraad, promoties en branding. In ruil daarvoor kunnen ze zelf onderhandelen met de klant over de uiteindelijk te betalen prijs.

Bij de voorgenomen directere verkoop, is het merk zelf de verkoper. De voorraad is dus bij het merk en Mercedes kan dan direct aan de klant factureren en bepaalt dan de prijs. De dealers leveren de auto en verdienen daar commissie aan en kunnen natuurlijk verdienen aan de after sales.

Mercedes is niet het enige merk dat steeds meer heil ziet in de directe verkoop in Europa. De Volkswagen Groep doet dit bijvoorbeeld ook voor het merk Cupra en de EV’s van Volkswagen en Audi en ook Stellantis (moederbedrijf van o.a. Peugeot, Citroën, Opel en Fiat) heeft al dealercontracten opgezegd om zich ook meer bezig te kunnen houden met directe verkoop. Merken als Toyota en Renault geven aan juist aan het klassieke dealermodel vast te houden.