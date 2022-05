Joehoe Viaplay klantenservice, word eens wakker!

Het regent klachten over Viaplay, maar de klantenservice is niet thuis. Tijd voor de consumentenbond om eens aan de bel te trekken.

De nieuwe eigenaar van de uitzendrechten van de Formule 1 Viaplay blijft de gemoederen aardig bezig houden. Slechte beeldkwaliteit, slechte verbinding, slecht commentaar en er was al kritiek op de programma’s rondom de race.

Daar kan nu een krakende Viaplay klantenservice aan toegevoegd worden. Kennelijk is die namelijk slecht bereikbaar, onderbemand of gewoon ongeïnteresseerd. Tenminste als we de Consumentenbond moeten geloven. Die hebben namelijk een shout out geplaatst op Twitter naar Viaplay om ze eens goed wakker te schudden.

Hé, Viaplay! Er staan een hoop onopgeloste klachten bij jullie bedrijf op Klachtenkompas. Al 321 in de afgelopen 12 maanden. Jullie hebben een actief profiel, maar reageren al een flinke tijd niet meer op klachten. Zouden jullie weer het een en ander willen gaan oppakken? Laat het ons weten, we helpen jullie graag verder. Bedankt alvast!

Het lijkt nog een ludieke manier om Viaplay aan te spreken, maar als de de aandacht van de Consumentenbond trekt doe je natuurlijk iets niet goed. Gezien de reacties onder de Tweet zijn er veel mensen die het nog een milde uiting vinden van de Consumentenbond. We zouden kunnen concluderen dat niet alle klanten even tevreden zijn. Overigens heeft de Viaplay klantenservice zelf nog niet gereageerd op de Tweet.

Ben jij ook helemaal klaar met Viaplay en zoek je legale alternatieven, collega Willeme zocht het recent allemaal voor je uit, zijn tips lees je hier terug.