Ultieme Bond-auto kan van jou zijn

Voor wie zich altijd al James Bond wilde voelen, dit is je kans. De ultieme Bond-auto, de Aston Martin DB5 van Sean Connery, wordt geveild.

In de Bond film Goldfinger in 1964 maakte de Aston Martin DB5 zijn debuut. Ook in Thunderball (1965), GoldenEye (1995), Tomorrow Never Dies (1997), Casino Royale (2006), Skyfall (2012) en Spectre (2015) kwam deze rasechte Bond-auto je beeld in rijden. De enige échte James Bond Sean Connery (#startdiscussie) was dus de eerste 007 die in 1964 in de met allerlei snufjes uitgeruste Aston Martin DB5 stapte. Dat beviel hem kennelijk zo goed dat hij zelf stad en land heeft afgezocht naar een exemplaar om privé in te gaan rijden.

Veiling

Dat exemplaar waar Sir Sean zelf in rond gereden heeft staat nu te koop bij veilinghuis Broad Arrow Auctions. Kost je wel een aardig zakcentje, hij moet tussen de 1,3 en 1,7 miljoen euro opleveren. Maar dan gaat een deel van de opbrengst wel naar een goed doel.

De auto is in een topconditie. Sir Sean Connery heeft de auto meteen na aankoop mechanisch aan laten pakken door Aston Martin specialist RS Williams. Die hebben de auto ook meteen in de juiste kleur zilver gespoten, Snow Shadow Grey. De enige correcte kleur voor Mr. Bond’s auto. Sindsdien is de auto altijd goed onderhouden. Dezelfde RS Williams heeft de auto voor de veiling een grondige beurt gegeven.

Jackie Stewart

Niet overbodig, want als je de gelukkige winnende bieder bent neemt collega Schot en voormalig Formule 1 coureur Jackie Stewart je meer op een ritje in je nieuwe aanwinst. Dat allemaal samen moet de zeven cijfers tellende prijs rechtvaardigen. Het gaat hier dus niet om een DB5 die gebruikt is in de film, maar die persoonlijk eigendom is geweest van Sir Sean Connery. De veiling vindt plaats op 18 augustus in het Montery Jet Center in California. Je kunt dus nog even doorsparen…