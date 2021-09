Mercedes-AMG GT 63 S E Performance: 843 pk en 1.400 Nm

De Autoblog filosofie meer is beter heeft Mercedes-AMG toegepast op de GT 63 S E Performance. Het resultaat is bizar.

Met een titel zoals boven dit artikel zou je verwachten met een tuner te maken te hebben. Niets is minder waar. Dit kun je straks gewoon bij de dealer bestellen. We wisten al een tijdje dat dit model eraan zat te komen. Maar nu de auto officieel is, inclusief het vermogen en de bijbehorende prestaties, kun je niet anders concluderen dat dit toch heel bijzonder is. We hebben het over de Mercedes-AMG GT 63 S E Performance.

Ja, autofabrikanten vinden het nogal leuk om lange modelnamen te verzinnen. Daar is deze GT geen uitzondering op. Dit model is tevens de lancering van een gloednieuw label genaamd E Performance. Dat staat voor de AMG modellen die een vleugje elektrificatie met zich meekrijgen. Maar dan wel in combinatie met bizarre performance, zoals we van AMG gewend zijn.

In tijden dat de 6.2-liter V8 nog de norm was werden de medewerkers van AMG geregeld omschreven als evil doctors. Want hoe krijg je het voor elkaar om zo’n gigantisch blok in bijvoorbeeld een C-klasse te lepelen. Die reputatie komt nu een beetje terug met de Mercedes-AMG GT 63 S E Performance. Want ook hier is het recept weer lekker krankzinnig.

De AMG GT 63 S E Performance is uitgerust met een 4.0-liter V8-biturbomotor, gekoppeld aan een elektromotor en een accupakket. Het systeemvermogen bedraagt 843 pk met maximaal 1.400 Nm (!) koppel. Het wapen gaat in 2,9 seconden naar de honderd. De topsnelheid ligt op 316 km/u. Geen kinderachtige begrenzers voor deze AMG. Ook de sprint van 0-200 km/u is in minder dan 10 seconden gedaan en indrukwekkend te noemen. De elektromotor ligt op de achteras en levert zelfstandig 204 pk. Daarmee is de AMG GT 63 S E Performance ook een vierwielaangedreven auto.

En met de 6,1 kWh accu kun je inderdaad volledig elektrisch rijden. Echter omdat het lichtgewicht accupakket met name gericht is op performance valt de actieradius wat tegen. Mercedes-AMG zegt dat je er 12 kilometer volledig elektrisch mee moet kunnen rijden. Laten we zeggen dat dit zo’n 7 of hooguit 8 kilometer in de praktijk is. Dat zet geen zoden aan de dijk.

Het is echt een huzarenstuk aan technologie, deze Mercedes-AMG GT 63 S E Performance. Het uiterlijk van de auto is net even een tandje dikker, zonder te overdrijven in vergelijking met de overige AMG GT 4 Door-lijn. Alle nieuwtjes van de facelift zitten ook op dit model, waaronder bijvoorbeeld het AMG Ride Control+ onderstel met nieuw dempingssysteem.

Op dit moment is het nog onbekend wanneer de Mercedes-AMG GT 63 S E Performance op de markt komt en wat het beest moet gaan kosten. Eén ding lijkt bijna zeker te worden. Het lijkt de ‘goedkoopste’ auto met 843 pk te worden die je straks nieuw kunt kopen.