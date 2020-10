Mercedes tovert de EQC om tot brute off-roader - Autoblog.nl

De Mercedes EQC 4×4² gaat zijn grote broer achterna.

4×4² klinkt voor de leek misschien als een willekeurige rekensom in de oren, maar autoliefhebbers denken natuurlijk meteen aan Mercedes. Een aantal jaar geleden plakten ze dit label op een knotsgekke Mercedes G-klasse. Nu krijgt de Mercedes EQC een soortgelijke behandeling.

Elektrisch en off-roader is een combinatie die we niet vaak zien. Misschien heeft het er mee te maken dat er in onbegonnen terrein meestal niet veel laadstations staan. En als je stil komt te staan heb je een probleem. Het is niet een kwestie van een jerrycan meenemen, zoals bij een benzineauto.

Het mag dan ook geen verrassing heten dat deze Mercedes EQC 4×4² puur een concept is. Desondanks is het wel een gaaf concept, want de EQC kan de off-road look prima hebben. Met een bodemspeling van 293 mm staat de EQC 4×4² dubbel zo hoog op zijn poten als de reguliere EQC. Dankzij de wielkasten die 10 centimeter uitsteken is de auto ook een stuk breder.

Om de extra bodemspeling te bewerkstelligen is de Mercedes EQC 4×4² niet alleen opgehoogd maar ook voorzien van een hoger geplaatste as, oftewel een portaalas. Dankzij de aanpassingen is een helling van 31,8 graden geen probleem voor deze EQC.

De elektrische aandrijflijn heeft Mercedes ongemoeid gelaten. Deze EQC heeft dus nog steeds twee elektromotoren die goed zijn voor 408 pk, gekoppeld aan een 80 kWh accupakket. De actieradius is 406 km. Je kunt dus toch maar beter niet te ver buiten de bewoonde wereld gaan met zo’n Mercedes EQC 4×4².