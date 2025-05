De goedkoopste Cayman GT4 van Marktplaats

Een baby Porsche GT-product. Dat is de Cayman GT4, maar wat kost de goedkoopste van Marktplaats?

Een 911 GT3 is natuurlijk een absolute droom. Maar voor minder geld kom je heel dicht bij de ervaring van die 911 en dat is de Cayman GT4. Goed, bij het vloeren van het gaspedaal krijg je geen ontzettende duw in de rug. Daar zijn de atmosferische 385 peekaa’s niet toereikend genoeg voor, maar deze auto is zoveel meer dan dat.

Met een fantastisch onderstel, tijdloze vormgeving en de 3.8 liter zescilinder uit de Carrera S verdient de Cayman GT4 alle tof. Zoals het een Porsche GT-product betaamt zijn ze relatief stabiel in waarde. Dat is leuk als je er eentje koopt en na een paar jaar rijden weer verkoopt. Als je er niet al te veel kilometers mee maakt heb je financieel weinig pijn. Dat is wel anders met andere sportwagens van andere merken.

Lange versnellingen

De Cayman GT4 heeft ook nadelen. De versnellingen zijn bijvoorbeeld redelijk lang. In de tweede versnelling kom je al op illegale snelheden. Op een bergpas is dat ook niet al te best. In principe kun je alles in z’n twee rijden. In z’n drie hangen betekent te weinig koppel onderin en constant van één naar twee en weer terug is ook zo geforceerd.

Diverse bedrijfjes hebben daar aftermarket oplossingen voor om de versnellingen korter te maken. Dan ben je veel meer bezig met de tweede, derde en vierde versnelling. Je levert wel in op topsnelheid, maar kan jou het schelen. Daar is een Cayman GT4 zoals deze op Marktplaats toch niet voor gemaakt.

Drempelkusser

Een ander nadeel, en nu ben ik aan het zeiken, is de lage voorkant. Waar de Porsche 911 (optioneel) een liftsysteem heeft, moet je het maar zelf uitzoeken met de GT4. Succes in woonwijken of dijkjes met stevige drempels. Het is een garantie dat de voorlip een kusje geeft aan de drempel. Geen ramp, maar een veerboot oprijden en dat soort zaken kunnen een kleine uitdaging vormen.

Zo’n duvelse drempel tegenkomen kan er dan zo uitzien:

Wat kost de goedkoopste Porsche Cayman GT4 van Marktplaats eigenlijk? We vonden dit Carrara White Pearl Tricoat exemplaar. Staat te koop voor 92.987 euro’s. Het betreft een origineel Nederlands geleverde GT4. De auto heeft wel de comfortstoelen en niet de meer gewilde 918-stijl kuipstoelen. Wat ook een verklaring kan zijn voor de lagere prijs.

De auto heeft 32.795 kilometer gedraaid en komt uit 2017. De nieuwprijs van deze auto bedroeg 145.775 euro. Je ziet ze nauwelijks voor onder de 90k in Nederland, dus dit is een mooie ‘bodemprijs’.