De S-klasse zoekt binnenkort zelf een parkeerplekje op - Autoblog.nl

Op eigen houtje manoeuvreren in parkeergarages? De nieuwe S-klasse draait er zijn stuur niet voor om.

Op een vliegveld kan het nog wel eens voorkomen dat je haast hebt. In zo’n geval wil je natuurlijk niet met je kostbare auto door een krappe parkeergarage rijden, op zoek naar een plekje. Als je een S-klasse rijdt kun je zoiets overlaten aan je chauffeur of een valet, maar binnenkort komt er nog een andere oplossing.

Niveau 4

In plaats dat een valet je auto naar een beschikbare plek in de parkeergarage rijdt, kan de nieuwe S-klasse dat namelijk ook zelf. Automatisch inparkeren kennen we natuurlijk al, maar Mercedes gaat hiermee nog een paar stappen verder. Het merk claimt dat dit de eerste niveau 4-parkeerfunctie is op een productieauto.

Infrastructuur

Het systeem heet Automated Valet Parking en is samen met Bosch ontwikkeld. Het systeem werkt niet in iedere willekeurige parkeergarage: de infrastructuur moet er wel op afgestemd zijn. De auto moet namelijk data krijgen van de parkeergarage.

Pilot

Automated Valet Parking wordt binnenkort voor het eerst in de praktijk getest. Op Stuttgart Airport gaat er een pilot van start. De S-klasse-rijders hoeven slechts hun auto achter te laten bij de ingang van de parkeergarage en de auto doet de rest. Dat is in ieder geval de bedoeling. Mercedes begint klein: het gaat in eerste instantie om twee parkeerplaatsen.

Ruimte

Automated Valet Parking is niet alleen handig voor de bestuurder, maar ook voor de parkeergarage zijn er voordelen. Zo nemen auto’s minder ruimte in beslag omdat er geen deuren opgezwaaid hoeven te worden. Zodoende kun je tot wel 20% meer auto’s kwijt in een parkeergarage.

Ook al is de S-klasse misschien technisch in staat om zelfstandig te parkeren, het is nog niet mogelijk om dit op grote schaal uit te rollen in de praktijk. Dat staat de Europese regelgeving namelijk nog niet toe. Daarnaast moeten er ook genoeg parkeergarages geschikt zijn voor Automated Valet Parking. Voorlopig zul je S-klasses zonder bestuurders dus alleen in Parking P6 van Stuttgart Airport tegenkomen.