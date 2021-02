Mercedes EQC nu ook als extra kale instapper - Autoblog.nl

De verkopen van de Mercedes EQC kunnen nog wel een zetje gebruiken, dus daarom komt er nu een goedkopere instapper.

De eerste Mercedes die van de grond af als elektrische auto is ontworpen, de EQC, is niet direct een schot in de roos. In Nederland zijn er sinds 2019 nog geen 1.000 stuks verkocht. Wereldwijd zijn er in totaal zo’n 20.000 stuks verkocht. Ter vergelijking: aartsrivaal Audi verkocht alleen in 2020 al meer dan 47.000 e-trons.

De EQC kan dus wel een boost gebruiken. Eind vorig jaar zette Mercedes in ieder geval één ding recht: de EQC kreeg een 11 kW-boordlader. Audi kwam kort daarna overigens met een 22 kW-boordlader voor de e-tron, maar dat terzijde.

Mercedes gaat nu een poging doen om de verkoopcijfers van de EQC wat op te krikken. De Duitsers komen namelijk met een extra goedkope instapper op de proppen. Bij instapper moet je denken aan een zwarte EQC met 19 inch vijfspaaksvelgen en stoffen bekleding (zie headerfoto). Zaken als een achteruitrijcamera, keyless entry en rijhulpsystemen moet je dan ontberen.

De Nederlandse prijs van de kale Mercedes EQC is nog niet bekend, maar in de Duitsland moet de nieuwe instapper €66.069 kosten. Dat is zo’n €5.200 goedkoper dan de huidige instapper. De goedkoopste versie in Nederland kost momenteel €72.495. De nieuwe basisversie zal waarschijnlijk rond dezelfde prijs uitkomen als de instapversie van de Audi e-tron. Die staat voor €67.706 in de prijslijsten.

Aan de andere kant van het spectrum voegt Mercedes ook een versie toe die van alle toeters en bellen voorzien is: de EQC 400 4MATIC AMG Line. De AMG-opties zijn niet nieuw, maar die zijn nu gebundeld in een nieuw pakket. De uitvoering is onder meer te herkennen aan de grille, met een chromen ‘snor’. In het interieur zijn onder meer een afgeplat sportstuur en sportstoelen te vinden.

Zowel de nieuwe instapper als de AMG Line-versie van de Mercedes EQC zullen vanaf mei in de showrooms te vinden zijn.