Bijtellingsregels 2020 en 2021 - Autoblog.nl

Waar staan we en waar gaan we naar toe op het gebied van bijtellingsregels voor 2020 en 2021?

Bijtellingsregels 2020 en 2021

Het houdt de gemoederen nogal bezig, bijtelling. Dat is niet vreemd want voor eenieder die mag kiezen voor bijtelling als ondernemer of van zijn werkgever kan de uitkomst van het sommetje verstrekkende gevolgen hebben. Het wordt immers normaal gesproken direct ingehouden van je loon, dus je ziet de uitwerking van bijtelling op je loonstrook en dus op je bankrekening.

Maar in de basis is het dus een rekensom. Met drie componenten:

1. Cataloguswaarde van de auto of economische waarde (indien auto ouder dan 15 jaar is)

2. Bijtellingspercentage

3. Belastingschijf waar de bijtelling in valt (bepaalt met welk belasting % er gerekend wordt)

Die cataloguswaarde wordt ook wel de fiscale waarde genoemd. Dat is niet hetzelfde als de prijs onderaan de streep als je de auto zou kopen. Korting wordt niet van deze waarde afgetrokken, maar anderzijds worden kosten rijklaarmaken die tegenwoordig in de verkoopadviesprijs moeten zijn verwerkt niet meegeteld voor de bijtelling.

Belastingschijven

De belastingschijven zijn het eerste onderdeel van de som die de komende jaren gaat wijzigen. De bijtelling van een auto wordt bovenop je loon gegooid, dit betekent dat je het belastingpercentage voor de berekening kunt nemen waarin je valt. De overheid had de wens om terug te gaan van de huidige drie belastingschijven naar twee belastingschijven en dat ging in 2020 al in! Dit gaat voor iedereen met inkomen nogmaals veranderen in 2021, of je nu bijtelling betaalt of niet.

In 2019 waren er dus nog drie belastingschijven. In 2020 zijn er nog maar twee belastingschijven:

1e schijf: 37,35% (loon van € 0 tot € 68.507)

2e schijf: 49,50% (loon boven € 68.507)

In 2021 zijn er nog steeds twee belastingschijven met alleen een lager percentage in de 1e schijf:

1e schijf: 37,10% (loon van € 0 tot € 68.507)

2e schijf: 49,50% (loon boven € 68.507)

Bijtellingspercentage

Elektrische voertuigen en bijtelling, ook hier op Autoblog een vaakbesproken onderwerp. Het is misschien flauw, maar de belastinginspecteur gelooft niet in de labels die jij en ik op auto’s plakken: diesel, benzine, hybride, waterstof of elektrisch. De overheid heeft in de basis de twee geldende bijtellingspercentages namelijk op basis van CO2-uitstoot ingedeeld. Stoot jouw auto 0 gram CO2 per kilometer uit dan betaal je in principe voor een in 2020 geregistreerde auto 8% bijtelling tot een fiscale waarde van € 40.000. Alles boven die 0 gram levert een bijtellingspercentage van 22% o

Dat je op dit moment weinig andere keuzes hebt voor die 0 gram dan ‘elektrisch’ is natuurlijk een ander verhaal. Al schermt de overheid met waterstof, maar dat zien we hieronder.

De bijtellingsregels voor 2021 zijn beïnvloed door het klimaatakkoord waarin afgesproken is dat emissievrije auto’s vanaf 2026 hetzelfde belast worden als auto’s met CO2 uitstoot. Technologieën die nog ‘wat’ ondersteuning kunnen gebruiken zoals waterstof ontkomen voorlopig aan die gelijkstelling. Concreet levert dat de onderstaande twee plaatjes voor 2020 / 2021 op.

Bijtelling 2020

Als je bijtelling gaat betalen over een auto die 2020 zijn eerste tenaamstelling heeft dan heb je (maximaal 60 maanden) te maken met:

22% bijtelling bij benzine, diesel of hybride

4 % bijtelling bij waterstofauto (over de volledige waarde

8 % bijtelling bij volledig elektrisch (over eerste € 45.000 cataloguswaarde)

22% bijtelling over de cataloguswaarde boven de € 45.000 bij volledig elektrische auto

De overheid beloont je dus wanneer je een nulemissieauto rijdt, maar ze belonen je nog NET iets meer wanneer je daarbinnen kiest voor een waterstofauto.

Bijtelling 2021

Als je bijtelling gaat betalen over een auto die 2021 zijn eerste tenaamstelling heeft dan heb je (maximaal 60 maanden) te maken met:

22% bijtelling bij benzine, diesel of hybride

4 % bijtelling bij waterstofauto (over de volledige waarde)

12% bijtelling bij volledig elektrisch (over eerste € 40.000 cataloguswaarde)

22% bijtelling over de cataloguswaarde boven de € 40.000 bij volledig elektrische auto

In 2021 wordt waterstof dus wellicht het nieuwe elektrische rijden, want dan is het verschil weer zodanig groot met een elektrische auto dat we wellicht met zijn allen die tekortkomingen voor lief willen nemen. Maar het zeer beperkte aanbod aan modellen lijkt hier het grote struikelblok te zijn.

Laten we eens een berekening maken voor 2020 en 2021 en uitgaan van twee verschillende elektrische auto’s. Nu zullen catalogusprijs en salaris vast ook veranderen in de komende twee jaar, maar voor de vergelijking houden we ze even gelijk. We pakken twee auto’s die ook al in 2020 leverbaar zijn. Let op! niet boos worden als jouw auto goedkoper of duurder is, of wanneer je meer of minder verdient. Het is een indicatie van de veranderingen!

MINI Cooper SE fiscale waarde € 36.000

Jaarsalaris berijder € 50.000

2020: € 89,64 Netto bijtelling p.m.

(€ 36.000 *8% = € 2.880 (bruto) * 37,35% = € 1.075,68 / 12 mnd)

2021: €133,20 Netto bijtelling p.m.

(€ 36.000 *12% = € 4.320 (bruto) * 37,10% = € 1.598,4 / 12 mnd)

Polestar 2 fiscale waarde € 59.000

Jaarsalaris berijder € 70.000

2020: € 275,55 Netto bijtelling p.m.

(€ 45.000 *8% + € 14.000 * 22% = € 6.680 (bruto) * 49,50% = € 3.306,6 / 12 mnd)

2021: € 370,43 Netto bijtelling p.m.

(€ 40.000 *12% + € 19.000 * 22% = € 8.980 (bruto) * 49,50% = € 4.445,1 / 12 mnd)

Zoals je hierboven kunt zien verliezen vooral de duurdere EV’s de komende jaren veel van hun bijtellingsvoordeel.

Bijtellingsregels 2020 en 2021 op hoofdpunten:

-Geldt voor zowel berijders van personenwagens als van bedrijfswagens

-Moet je betalen als je meer dan 500km privé rijdt per jaar

-Wordt berekend over de fiscale waarde van de auto als jouw auto minder dan 15 jaar oud is. (dat is vaak de cataloguswaarde minus de kosten rijklaarmaken)

-Wanneer jouw auto ouder is dan 15 jaar dan wordt er gerekend met 35% van de waarde in het economisch verkeer. Dit is de prijs die je zou krijgen wanneer je de auto verkoopt.

-Je kunt ‘in principe’ niet binnen een kalenderjaar veranderen van ‘wel bijtellen, naar niet bijtellen’ en andersom.

-Het bijtellingspercentage blijft voor maximaal 60 maanden gelden vanaf moment dat de auto voor het eerst op naam is gezet

-Het bijtellingspercentage wordt vastgesteld op basis van de eerste tenaamstelling, waar ook ter wereld (vandaar dat het importeren van een 2017/2018/2019 auto ook volgend jaar nog interessant kan zijn)

Wat zijn dus de belangrijkste verschillen in de bijtellingsregels van elektrische auto’s in 2020 t.o.v. 2021?

-8% nu en 12% bijtelling in 2021

-Het lage tarief alleen over de eerste € 40.000 i.p.v. over de eerste € 45.000.

-Laagste belastingschijf verandert onafhankelijk van welke auto je rijdt voor iedereen.

Staat dit 100% vast?

De overheid zal de komende jaren monitoren hoe het gaat met de verkoop en prijsontwikkeling van elektrische auto’s. Die input gebruiken ze vervolgens om de bijtelling nog bij te sturen, het zogeheten hand aan de kraan principe. In theorie kan het bijtellingspercentage voor elektrische voertuigen dus ook weer omlaag. Maar of in dat in de praktijk gaat gebeuren? Hou de updates vanuit de overheid dus in de gaten, wij zullen dat ook voor je doen! De bijtellingsregels 2021 en daarna zullen nog vaak genoeg ter sprake komen, de komende tijd, zeker met verkiezingen in het vooruitzicht.