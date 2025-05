Oei, er komt tóch een Volkswagen ID.3 GTI

Gaat Volkswagen het GTI-label te grabbel gooien?

Mercedes, BMW en Audi plakken zonder blikken of blozen hun performance label op een vlotte EV, maar Volkswagen durfde een elektrische GTI nog niet aan. In plaats daarvan hadden ze het GTX-label in het leven geroepen, waar niemand echt enthousiast van werd. Maar daarmee hebben ze in ieder geval niet de GTI-naam bezoedeld.

We weten dat er op termijn een ID.2 GTI komt, maar nu lijkt er ook nog een ID.3 GTI te komen. Auto, Motor & Sport heeft van insiders vernomen dat de ID.3 alsnog het GTI-label krijgt. Dit was niet het oorspronkelijke plan, vandaar dat deze variant zo laat komt.

Volgens AMS zou de ID.3 zo’n 340 pk moeten krijgen. Dat is maar zo’n 15 pk extra ten opzichte van de GTX, maar bij de GTI draait het ook niet om bizar veel vermogen. Dat ‘ie geen 500 pk krijgt is misschien juist een goed teken.

Volkswagen heeft een naam hoog te houden, dus de GTI moet echt een stuk leuker worden dan de GTX. Dat moet vooral uit het onderstel komen. Een sperdifferentieel zit er helaas niet in, want dat schijnt niet te kunnen op dit platform. Dit zat wel op de ID. GTI Concept, en waarschijnlijk dus ook op de ID.2 GTI. Van die auto hebben we eigenlijk hogere verwachtingen, maar we laten ons graag verrassen.

De komst van de elektrische GTI zal gepaard gaan met een grondige facelift van de ID.3. Volgens Auto, Motor & Sport zal de auto daarmee meer op de Golf gaan lijken en we kunnen rekenen op een flinke make-over van het interieur. De ID.3 GTI zou medio volgend jaar zijn opwachting moeten maken. We wachten in spanning af.

Bron: Auto, Motor & Sport