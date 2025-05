Alle Vinfast showrooms mogelijk morgen al dicht

Het Vietnamese Vinfast heeft het moeilijk in ons land en sluit zijn showrooms.

Het lijkt erop dat morgen de deuren zo maar eens gesloten kunnen blijven van de Vinfast showrooms in Rotterdam en Den Haag. Het blijkt nog niet zo simpel om met het nieuwe Vietnamese automerk Vinfast voet aan de grond te krijgen.

In de afgelopen twee jaar zette het merk 35 auto’s op een Nederlands kenteken waarvan 5 stuks in 2025. Een schamele score om drie showrooms voor in de lucht te houden.

Vinfast sluit zijn showrooms

Vinfast had drie showrooms in ons land. Eén daarvan, in Amsterdam (zie hierboven), sloot al eerder zijn deuren en het lijkt erop dat vanaf morgen de twee overgebleven showrooms in ons land ook zo maar eens op slot kunnen blijven.

Via de Duitse website Elektroauto-news lekte een presentatie uit waarin in een slide een tijdlijn staat waar 9 mei wordt aangekondigd als sluitingsdatum voor de Vinfast Showrooms in Europa.

In de originele plannen van 2022 werden er zo’n vijftig showrooms in Europa gepland, waarvan vijf stuks in Nederland. Het merk is tot drie stuks gekomen en waarschijnlijk zijn er vanaf morgen dus geen meer.

Is dit het einde van Vinfast?

Nou nee. Buiten dat het merk sowieso op de thuismarkt heel sterk is, stopt het niet met het verschepen van auto’s naar Europa. Ze stoppen alleen met de directe verkoop. De Vietnamezen hebben dus besloten om van tactiek te veranderen.

In plaats van zelf winkels te openen en direct aan de klanten te gaan verkopen, willen ze met dealers gaan werken. Je kunt dan nog steeds een Vinfast kopen in ons land, maar dan bij een dealer. Op de ouderwetse manier dus.

Nou zijn die dealers er nog niet, dus wellicht blijven de showrooms in Den Haag en Rotterdam nog wel iets langer open dan deze week, maar dat ze dicht gaan lijkt toch wel zeker. Het Amerikaanse Californië ging ons al voor, daar zijn alle eigen stores al gesloten en is al over gestapt op het aloude dealerconcept. Nou maar hopen dat het merk in ons land enthousiaste ondernemers kan vinden die de verkoopcijfers graag wat opkrikken… Je moet wel lef hebben als je kijkt naar de harde verkoopcijfers van de afgelopen twee jaar.

