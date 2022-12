Mercedes V63 AMG bestaat gewoon, met V8

De natte droom van elke aannemer, deze Mercedes V63 AMG van GAD Motors.

Het grootste nadeel van een bedrijfsauto is dat ‘ie niet echt snel is. Ondanks dat er flink wat modificaties mogelijk zijn, zijn ze onder de streep niet écht snel. Stel dat je een snelle Volkswagen Transporter of Mercedes-Benz Vito hebt.

Je weet wel, de dikste motor en die dan chippen. Dan zit je rond 250 pk. Misschien heb je zo’n Viano met V6 diesel getuned nar 300 pk. Maar zelfs dan is het niet écht snel. Een beetje Golf GTI kun je niet bijhouden. Het is snel voor een bus, maar niet in absolute zin.

Dat is deze V-Klasse van GAD Motors wél. Hun idee was simpel, maak de V63 AMG die Mercedes zelf niet produceert. De R63 AMG was een commerciële flop, dus we begrijpen de gedachtegang van Mercedes wel om niet een AMG-versie te maken van een Vito, V-Klasse of Viano. Jonnie Boer gaat ook niet een 8-gangen diner samenstellen om die bij een La Place te serveren.

Mercedes V63 AMG van GAD Motors

Gelukkig zijn er altijd bedrijven die het wel doen. Nu zijn ze bij GAD wat langer bezig met dit project. Het is nog maar de vraag of het ook daadwerkelijk werkt. nou, er is nu bewegend beeld en het is hilarisch. Die motor is namelijk de M177, een vierliter biturbo-motor die in dit geval 620 pk en 900 Nm levert. Als je dan toch een V8 monteert, kun je ‘m maar beter iets kietelen. Ook de negentraps automaat is overgenomen van AMG.

Misschien wel het leukste onderdeel is het uiterlijk. Dat is namelijk verrassend ingetogen. Natuurlijk, er zijn wat AMG-kenmerken, maar het ziet er meer uit als een AMG-pakketje dan een volvette AMG-uitvoering.

Allemaal volkomen legaal

Nog knapper is dat het allemaal werkt. De auto heeft namelijk TüV-Gutachten! De auto is gewoon gekeurd en OK bevonden! Dat is echt heel erg knap, vergeet niet dat de Vito totaal niet is voorbereid op een V8.

De prestaties zijn bovengemiddeld. De 100 naar 200 sprint is in 8,5 seconden achter de rug en dat is écht heel erg snel. Niet alleen voor een busje, maar voor elke auto. Daarmee laat je een hoop serieus snelle auto’s met gemak achter je.

Check hier hoe zo’n Mercedes V63 AMG klinkt:

Foto- & videocredits: GAD Motors