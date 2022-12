Autoblog Spot van de Week: Pagani Zonda en Huayra

Wat is er specialer dan een Pagani spotten? Twee Pagani’s spotten!

Een Pagani spotten is toch wel een droom voor veel spotters. Daarvoor zul je het wel buiten Nederland moeten zoeken. De kans om in ons land een Pagani tegen te komen is astronomisch klein. De kans dat je Elvis Presley levend en wel in een Cadillac tegenkomt is haast nog groter.

Toch hoef je niet heel ver buiten de grenzen te komen om een Pagani te spotten. In Düsseldorf heb je namelijk wel een kansje dat je er een tegen komt. @carpics trof in een parkeergarage zelfs drie (!) exemplaren aan.

We moeten meteen zeggen dat het niet de beste foto’s zijn, maar daar draait het ook niet om. Voor mooie foto’s hebben we de Foto van de Maand al. Bij de Spot van de Week gaat het om de spot. En een Pagani-combo mogen we gerust een topspot noemen.

Het gaat om een Huayra en twee Zonda’s. Eentje daarvan staat onder een doek, dus die telt eigenlijk niet mee. Vraag twee is welke versies het precies zijn. Vooral bij de Zonda is dat altijd lastig, want er zijn nogal wat variaties geweest op het thema Zonda.

Wat je hier ziet is de Zonda F. Net als de eerdere Zonda S 7.3 heeft deze een grotere V12 dan de oer-Zonda. Die had een 6,0 liter V12 met een bescheiden 400 pk, maar de Zonda F heeft een 7,3 liter V12 met 602 pk. De letter F staat voor Fangio.

Horacio wilde de Zonda aanvankelijk ook vernoemen naar zijn landgenoot en vriend, maar zag daar toch vanaf na diens dood in 1995. Met de Zonda F kreeg Fangio in 2005 alsnog een eerbetoon.

De andere Pagani die je ziet is de Huayra BC. Deze is eenvoudig te herkennen aan de spoiler. De BC is de hardcore versie van de Huayra, die 764 pk produceert in plaats van 740 pk en 132 kg lichter is. De BC is ook weer vernoemd naar een vriend van Horacio: de overleden autoverzamelaar Benny Caiola.

Naast het Pagani-trio staat er in de parkeergarage nog iets heel bijzonders, namelijk een Gemballa Mirage GT. Van deze getunede Carrera GT zijn er maar 25 gebouwd, dus deze auto doet qua exclusiviteit niet onder voor de Pagani’s. Als bonus staat er ook nog een S 63 Coupé en een Maybach S 650 Pullman.

Met deze topcombo wint @carpics de Autoblog Spot van de Week. Zijn spot zal daarom een week lang op de frontpage uitgelicht worden en hij krijgt een Autoblog-pet of -muts thuisgestuurd.

Volgende week zondag is er wederom een nieuwe Spot van de Week. Ben je ook wat bijzonders tegengekomen? Deel je foto’s op Autoblog Spots en wie weet verschijnt jouw spot de volgende keer in deze rubriek!