Tweemaal donkergroen met pindakaas interieur

We kijken naar tweemaal een auto in dezelfde configuratie: donkergroen met pindakaas interieur!

Het is misschien wel de mooiste kleurencombinatie ooit: groen met pindakaas interieur. Helaas moet ondergetekende altijd gebruikte auto’s kopen, maar als de mogelijkheid er was dan zou ik in principe altijd kiezen voor donkergroen met een pindakaas interieur.

Ja, het is een beetje oubollig, maar op snelle auto’s ziet het er bijna altijd goed uit. Zeker als je een aangepaste auto hebt. Dan is een wrap of felle kleur een beetje te veel van het goede.

Dus, toen @loek zich op de Essen Motor Show 2022 verwonderde over invalidenauto’s met 200 pk (ja, echt), kwam ik deze twee tegen! Het zijn compleet verschillende auto’s, maar wel allebei donkergroen met een pindakaas interieur!

Audi RS4: donkergroen met pindakaas interieur!

De eerste is een Audi RS4 Avant van de 8D-generatie (chassis B4). Dat is de eerste RS4 en misschien nog altijd wel de mooiste. Een tikkeltje dikker dan normaal. In dit geval is ‘ie iets te ver verlaagd, maar zoals Loek al liet zien in dit artikel, is extreme verlaging het helemaal anno 2022.

Verder is de Audi helemaal goed met een paar kleine modificaties. De grille is zwart en het interieur is aangepast met Recaro-kuipen en een nieuwe TT-RS-stuurwiel. Oh, en die uitlaten zaten er ook niet standaard op.

Mazda 3 MPS

De andere donkergroene auto met pindakaas interieur was deze Mazda 3 MPS. Op een beurs die wordt gedomineerd door Duitse auto’s, is buitenblands blik altijd verrassend. De meeste Japanse auto’s die er stonden, waren nogal ‘Fast & Furious’-esque aangepakt.

Deze Mazda 3 MPS is de andere kant van het spectrum. Nu is zo’n Mazda sowieso een bijzondere auto. Ondanks dat ze praktisch, betrouwbaar en snel zijn, zie je ze niet op elke straathoek staan.

De kleurencombinatie is geweldig: donkergroen met pindakaas interieur! De witte wielen zijn een gevalletje ‘je moet het in het echt zien om te waarderen’ en ook hier ligt de auto veels te laag op zijn wielen. Maar verder is het bijzonder smaakvol gedaan. Pluspunten voor de originaliteit en nog meer punten voor de uitwerking!

