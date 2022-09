AMG V8 voorlopig nog onder ons, gelukkig

De AMG V8 zal voorlopig nog even onder ons blijven. Wel zo prettig.

Elk merk heeft zo zijn specifieke motor die bij hen past. De zescilinder boxer van een Porsche, de vijfcilinder van Volvo of V12 van Ferrari. Bij een snelle Mercedes-Benz is het natuurlijk de ordinaire, volvette, tikkeltje luidruchtige en enorm krachtige V8.

In tijden van downsizing en elektrificatie is zo’n motorconfiguratie lastig te behouden. Kijk maar naar de nieuwe Mercedes-AMG C63, die een viercilinder met elektromotor krijgt. Daarmee lijken de dagen van de V8 toch écht wel geteld. Oud AMG-baas Tobias Moers (groot voorstander van de V8) vertrok bij AMG juist omdat de V8 eruit moest van Mercedes-baas Ola Kallenius.

Ook ná 2030!

Maar wat blijkt, de AMG V8 gaat gewoon nog even blijven. Sterker nog, zelfs na 2030 zal Mercedes-AMG dikke V8-motoren blijven produceren en verkopen. Dat zegt Joerg Bartels (Vice President ontwikkeling bij AMG) tegen het Australische CarSales.

AMG heeft een tijdje geleden al aangegeven dat in 2030 alle auto’s elektrisch zullen zijn, maar dat klopt dus niet helemaal. Er stond namelijk een kleine asterisk achter, met de betekenis: ‘maar niet heus’.

Althans, dat is de vrije interpretatie ervan. Eigenlijk is het vrij simpel, zolang AMG de V8-motoren mág verkopen, zullen ze het doen. De grootste uitdaging is om het gemiddelde van de complete Mercedes-vloot onder het wettelijk gemiddelde te houden.

AMG V8 blijft gewoon

Als dat het geval is, zal een V8 gewoon beschikbaar zijn. Als er nog vraag is ná 2030 en het past in de CO2-eisen van de desbetreffende markt, zal de V8 er gewoon blijven.

Een uitdaging is wel het kostenplaatje, zeker met Euro7 op komst. Volgens Bartels is het namelijk mogelijk om bijna elke motor te laten voldoen aan de uitstooteisen. Het gaat alleen telkens meer kosten en het is maar de vraag of de consument daar zin in heeft om dat op te hoesten. Gelukkig zijn AMG klanten vaak vrij vermogend, dus dat zit wel snor, dunkt ons.

Meer lezen? Dit zijn elf 55 AMG toppers van 55 jaar AMG!