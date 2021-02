Koop deze fraaie F1 bolide en voel je Jos Verstappen - Autoblog.nl

Kijk nou, een F1 bolide uit de tijd dat de F1 nog de F1 was. Koop ‘m en voel je Jos Verstappen.

Zojuist publiceerden we nog een artikel over de toekomst van de F1 in 2025. Oh, hoe bitterzoet is het dan om te kijken naar deze Simtek S951 uit 1995. Toen de auto’s nog fraai waren, fraai klonken en bijna elke race uitvielen. Hoe mooi was die tijd. Het waren ook de gloriedagen van Jos Verstappen en een plethora aan kleine teams die inmiddels verdwenen zijn. Een van die teams heette Simtek.

Simtek werd in 1989 al opgericht door Max Mosely en Nick Wirth. Mosely kende toen al het klappen van de zweep, want hij had al de nodige ervaring met raceteams als oprichter van March Engineering. De officiële lezing van hoe het partnerschap van Mosely en Wirth tot stand kwam, is dat Wirth bij Mosely werd aangeprezen door mede March-oprichter Robin Herd. Diens zoon zat met Wirth op de uni.

Simtek was een hippe eind jaren ’80 afkorting voor Simulation Technologies. De insteek was met behulp van nieuwe technologieën op een goedkope manier snelle raceauto’s ontwikkelen. Aanvankelijk was het zelfs de bedoeling om dat voor BMW te gaan doen in de F1. De Beierse motorenbouwer had de sport in 1986 verlaten uit frustratie over het feit dat hun performance zo afhankelijk was van de chassisbouwer waarmee ze samenwerkten. Dat zou een terugkerend thema worden voor de Münchenaren.

Uiteindelijk leidde het veel later tot het oprichten van BMW Sauber, maar het had niet veel gescheeld of BMW had al veel eerder een fabrieksteam gehad. Karl-Heinz Kalbfell, vanaf 1988 de baas bij BMW Motorsport, was daar groot voorstander van. Naar verluidt was het project met behulp van Simtek al onderweg met als doel in 1991 op de grid te staan, toen de directie het plannetje alsnog afschoot.

Zo ging het F1 plan niet door, waarna Simtek pech had voor 1992 in zee te gaan met Italiaans schoenenverkoper Andrea Moda. Diens F1 team was misschien wel het poverste van alle povere ondergefinancierde F1 teams. Uiteindelijk werd het team door de FIA zelfs uit het kampioenschap genomen omdat ze met hun amateuristische gedoe de sport in diskrediet zouden brengen. Ouch.

Voor 1993 zou Simtek andermaal een auto ontwikkelen, dit keer voor het nieuwe Bravo Grand Prix team. Maar toen de geldschieter voor dat team onverwacht overleed, ging ook dat niet door. Tragedie. Zodoende besloot Wirth dan maar gewoon zichzelf in te schrijven voor het kampioenschap. In 1994 kwam Simtek Racing officieel aan de start met coureurs David Brabham en Roland Ratzenberger. Hoe dat afliep, hoeven we je ook niet meer te vertellen…

En toch, na alle ellende, stond het team in 1995 weer met frisse moed aan de start. Met de beeldmerken van MTV, Korean Air en Russell Athletic op de fraaie auto zag het er niet slecht uit. Vooral niet omdat Simtek wat goodies kreeg als deel van een samenwerking met Benetton. Zo waren daar de nieuwe Ford Cosworth 3.0 EDB V8, de versnellingsbak van Benetton en Benettons nieuwe ‘derde rijder’. Die laatste was natuurlijk niemand minder dan onze Jos Verstappen. Na een tumultueus debuutjaar stalde Benetton ons Jos bij Simtek om meer ervaring op te doen.

Jos nam plaats in de auto naast Domenico Schiattarella. Het seizoen begon met een dubbele uitvalbeurt in Brazilië, maar in Argentinië kwalificeerde Jos zich als veertiende en reed hij rond als zesde toen de versnellingsbak het begaf. Zijn teammaat eindigde de race als negende, wat een evenaring was van Simteks beste resultaat tot dan toe. Er was dus wel iets van belofte te bekennen.

Doch helaas, vijf races later was het allemaal alweer voorbij. De versnellingsbak die een voordeel leek te zijn, bleek in realiteit continu stuk te gaan in de Simtek. Daarbij was er dat andere grote probleem in de F1: het geld was weer eens (meer dan) op. Een grote sponsor was afgehaakt en een substituut werd niet gevonden. Na de Grand Prix van Monaco, reisde het team niet af naar Canada. Dat werd nog door de vingers gezien door de F1. Men hoopte dat het team in Frankrijk er weer bij kon zijn met nieuw geld.

Doch dat gebeurde niet. Schiattarella ging races in andere klasses, waaronder enkele keren in de CART Serie. Verstappen ging verder op zijn F1 pad als testcoureur van goede teams en racecoureur van knakenteams. Wirth ging speelgoed maken en dook later weer op in de F1 bij het team van Virgin Racing.

Gelukkig hebben we de auto’s nog. Schiattarella’s S951, met chassisnummer S951/001, kan je nu namelijk kopen met motor en al. Oké, het is niet de unit van Verstappen dus, maar kniesoor die daar op let. Koop ‘m nu en voel je even Jos als je van de baan vliegt tijdens een trackday op Zandvoort en door het grind ploegt.