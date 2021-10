Echt alle Dodge Hellcats worden nu gestolen

Hard bewijs dat ook zware jongens niet op loodzware EV’s zitten te wachten: alle Dodge Hellcats worden gestolen.

In een wereld van uitstootnormen en kWh’s is de Dodge Hellcat een absolute verademing voor het benzinehoofd. Terwijl de rest van de autofabrikanten over elkaar heen vallen om EV’s op de markt te brengen, feest Dodge gewoon nog alsof het 1999 is.

6.2 met 2.4

De 6.2 liter grote V8 met 2.4 liter grote mechanische compressor is goed voor minimaal 707 pk. Natuurlijk kan het stokoude platform van de Challenger en Charger al dat vermogen niet echt aan en rijdt een BMW M5 CS er rondjes omheen op een circuit. Maar dat maakt voor de begeerlijkheid van de old school muscle cars eigenlijk geen verschil.

Geboefte

Wel een dompertje op de feestvreugde, is dat Dodge Hellcats kennelijk zeer geliefd zijn bij het dievengilde. Zo geliefd, dat het inmiddels min of meer een meme is in ‘Murica. Soms heb je het wel eens dat een auto om een of andere reden extreem populair is bij geboefte.

Cozzie

De Ford Sierra Cozzie had er bijvoorbeeld zoveel last van in het Verenigd Koninkrijk dat Ford de prijs enorm verlaagde. Door de exploderende prijzen van de verzekering voor de snelle Ford, wilde anders niemand er meer een kopen. In Nederland hebben we dit enkele jaren geleden nog gezien met koplampen van VAG-producten die klaarblijkelijk op bestelling werden gejat.

Alles met Supercharged V8

Volgens onze vrinden van Jalopnik, is zo’n zelfde fenomeen nu dus gaande bij Hellcats in ‘Murica. Het tuig van de richel is het daarbij kennelijk vooral te doen om de motor. Alle modellen met de geblazen V8 zijn geliefd bij het schorriemorrie, of het nou een Challenger, Charger, Grand Cherokee, RAM TRX of Durango is.

Testauto gebietst

Bij verschillende dealers zijn er meerdere exemplaren van het terrein gebietst. Bij een dealer ging het daarbij zelfs om 74 geklauwde exemplaren. Onze Amerikaanse collegae kwamen er ook zelf op onprettige wijze achter dat de Hellcat(-motor) populair was, toen de Grand Cherokee Trackhawk die ze als testauto meehadden verdonkeremaand werd.

Orlando Magic

Het nieuwste voorval heeft zich nu voorgedaan op het vliegveld van Orlando. Daar werden uit afgesloten garages vier hellcats ontvreemd op dezelfde dag. Het gaat om twee Chargers, een Challenger en een Grand Cherokee Trackhawk. Bij thuiskomst vroegen alle eigenaren zich af of ze misschien toch ergens anders geparkeerd hadden. Dat was echter niet het geval.

CO2 tax

Houdt dit jou nu ook tegen om een Hellcat te kopen, of word je eerder afgestopt door de tienduizenden Euro’s CO2-tax die de overheid bij aankoop uit je zak wil bietsen? Laat het weten, in de comments!

Dank Flyer Bunch voor de tip!