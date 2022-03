Mercedes weer stapje dichter bij Tesla

Lekker niks doen in je Benz en gewoon gereden worden. Zonder chauffeur. Mercedes nadert Tesla met Drive Pilot.

Rijden in de file is niemands hobby. Hoe lekker is het dan als je een auto hebt die het rijden helemaal overneemt. Tesla is ontzettend ver als het gaat om autonoom rijden. De andere merken komen steeds een stapje dichterbij. Zoals Mercedes, met nu level drie autonoom rijden in vorm van Drive Pilot.

Met Drive Pilot kan de Mercedes geheel zelfstandig rijden in een file. Of in elk geval bij snelheden tot 64 km/u. Het werkt alleen op snelwegen met meerdere rijbanen. Ook werkt het niet in de avond. Er zitten dus nog wel wat haken en ogen vast aan de technologie. Mercedes kiest voor een better safe then sorry aanpak als het gaat om autonoom rijden. En daar is natuurlijk niets mis mee.

De Mercedes kan detecteren als er iemand niet meer in de bestuurdersstoel zit. Dus achterin zitten en TikToks maken van de zelfrijdende Benz is er niet bij voor de influencers. Het Duitse automerk heeft toestemming om de techniek aan te bieden in eigen land Duitsland voor de S-klasse en EQS. Mercedes is in gesprek met de Amerikaanse autoriteiten om de techniek ook te kunnen toepassen in de staten Californië en Nevada. Voor het einde van het jaar moet de toestemming in de pocket zijn, zodat S-klasse bestuurders gedeeltelijk autonoom zich door files kunnen bewegen.