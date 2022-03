Deze crossover met achterstoelen willen wij wel

Als het gaat om een crossover met achterstoelen, dan zijn wij wel in voor een ritje. Lekker ontspannend.

Nu meer en meer auto’s elektrisch worden, zien we dat sommige traditionele automerken daar bijzonder veel moeite mee hebben. Reken er maar dat er nog wat bekende merken zullen gaan verdwijnen de komende 10 jaar. Niet dat we het heel erg graag willen, maar omdat ze simpelweg niet meer relevant zijn en geen producten aanbieden die men wil kopen. Daardoor is er geen geld om nieuwe auto’s te ontwikkelen en violá: het einde is nabij.

Aan de andere kant zijn er een enorme hoop veelbelovende nieuwkomers. Lucid en Rivian zijn daar uitstekende voorbeelden van. In China zijn er enorm veel bedrijven die zich ineens focussen op EV’s. Eentje daarvan is Li Auto. Dat merk begon zijn leven slechts 7 jaar geleden als Li Xiang. Dit is de Li Auto L9 en het is een enorm slagschip. De lengte 5,20 meter, de breedte 2,00 meter en de hoogte 1,80. De wielbasis bedraagt 3,105 meter. Dat is bijna identiek aan de BMW X7. Het enige verschil is dat de X7 5 centimeter korter is.

Crossover met achterstoelen

Het uiterlijk is wat het is. Een beetje XC90, Telluride en andere elementen van bekende SUV’s. Maar daar gaat het niet om bij dit apparaat, want check het interieur! Zoals we al keihard in de titel verklappen is dit een crossover met achterstoelen. En alles draait ook om de passagiers.

Zo is er geen normaal instrumentarium. In het stuur heb je een klein display en er is een Head Up Display. Het enorme infotainmentscherm is voornamelijk bedoeld voor de passagiers. Navigatie, auto-info: dat zit op het middelste scherm. Daaraan vast zit een enorm scherm waarop je spelletjes kunt spelen en films kunt kijken.

Dolby Atmos

Het gaafste onderdeel van deze crossover met achterstoelen is natuurlijk de layout qua stoelen. Er zijn namelijk twee enorme fauteuils waarin je een prominente zitpositie kan aannemen. Dat niet alleen, je kan vanuit die stoelen luisteren naar geweldig geluid. Aan boord is namelijk een 2160 Watt-sterk Dolby Atmos-geluidsinstallatie met 21 speakers.

Dan de techniek van de Li Auto L9. Het is een elektrische auto en toch ook weer niet. De auto is voorzien van accu’s en elektromotoren. Echter, er is ook een 1.5 liter driecilinder aan boord die dienst doet als aggregaat. Het systeemvermogen is 408 pk en het systeemkoppel bedraagt 600 Nm.

Daarmee kun je in minder dan zes seconden naar de 100 km/u sprinten. De 44,5 kWh-batterij zorgt voor een elektrische actieradius van zo’n 200 km. Gecombineerd met de rangeextender is de range 1.200 km. Of er exportplannen zijn, is niet bekend. Maar deze mag van ons zo naar Nederland komen!

