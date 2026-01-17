Belg doet collectie met betaalbare snoepjes van de hand

Welke neem jij mee naar huis?

We schrijven regelmatig over verzamelingen die geveild worden. Meestal gaat dat om peperdure Ferrari’s met 3 kilometer op de teller. Deze keer hebben we echter een verzameling met auto’s die betaalbaar zijn. Dat is natuurlijk een relatief begrip, maar ze zijn in ieder geval niet compleet onbereikbaar.

De auto’s zijn bij elkaar verzameld door een zekere Belg genaamd Serge Allaert. De beste man heeft een uitstekende smaak, want het zijn stuk voor stuk prachtige auto’s. De collectie wordt nu geveild via Broad Arrow Auctions. We nemen een aantal hoogtepunten met jullie door.

Mercedes 250 S (1966)

Laten we beginnen met deze buitengewoon stijlvolle W108, de voorloper van de S-Klasse. De auto is nog in hoge mate origineel en heeft in 60 jaar tijd slechts 65.000 kilometer gereden. Onder de motorkap ligt een 2,5 liter zes-in-lijn, die goed is voor 130 pk. Broad Arrow rekent op 20 á 30 mille voor deze Benz.

Jaguar S-Type 3.8 Litre (1966)

Deze Jaguar dateert uit hetzelfde bouwjaar als de Mercedes, maar oogt een stuk klassieker. Ook deze luxesedan heeft een zes-in-lijn, maar dan 3,8 liter groot. De auto is uitgevoerd in een tijdloze kleurencombinatie van donkergroen met beige leer. Volgens het veilinghuis moet deze Jag €25.000 tot €35.000 opbrengen.

MGA 1600 (1960)

Britse auto’s zijn goed vertegenwoordigd in de collectie. Zo zitten er ook twee MG’s tussen, waaronder deze rode MGA 1600. Deze auto is origineel in België geleverd. Meneer Alleart heeft met deze auto heel Europa doorkruist, zonder technische problemen. Wie zegt er dat Britse auto’s niet betrouwbaar zijn? Afgaande op de schatting van Broad Arrow mag de auto weg voor een bedrag tussen de €25.000 en €35.000.

Jaguar E-Type Series 2 (1969)

De Jaguar E-Type is een icoon, maar er zijn er ook heel veel van gebouwd. Daardoor zijn de prijzen nog niet door het dak gegaan. Voor €50.000 tot €70.000 heb je deze rode E-Type. Een auto die Enzo Ferrari jaloers maakte. Het gaat om een Series 2, wat betekent dat er een 4,2 liter zes-in-lijn onder de kap ligt. De auto komt oorspronkelijk uit Zweden en verkeert pas sinds 2017 in België.

Maserati Mistral 40000 (1967)

Italië is ook vertegenwoordigd in de collectie, met twee Maserati’s. Een daarvan is deze Mistral. De verbleekt een beetje bij zijn voorganger – de bloedmooie 3500 GT – maar alsnog is dit een gave klassieker. De auto is voorzien van een zes-in-lijn, wat een beetje de rode draad lijkt te zijn in deze collectie. Zoals de naam al doet vermoeden gaat het om de 4,0 liter. Van deze variant zijn er maar 454 gebouwd. De geschatte waarde ligt tussen de €100.000 en €140.000.

Shelby GT350 Convertible (1969)

Duits, Brits, Italiaans, Amerikaans: Allaert had het allemaal. Deze Shebly Mustang is voorzien van een 351 cu-in (5,8 liter) V8, die achteraf voorzien is van diverse upgrades. Het blok levert nu 320 pk. Deze old school musclecar moet €120.000 tot €160.000 opleveren.

Maserati Ghibli (1969)

Tot slot: het topstuk van de collectie, een Maserati Ghibli. Een van de meesterwerken van Giorgetto Giugiaro, uitgevoerd in een prachtige combinatie van bruin met een beige interieur. Onder de motorkap ligt een 4,7 liter V8. De auto was 41 jaar in handen van een Italiaanse familie, voordat Serge Alleart ‘m kocht in 2010. Met een geschatte waarde van €120.000 tot €180.000 is dit de duurste auto in de collectie, maar toch is geen slechte deal. Een Ferrari Daytona kost al snel drie keer zoveel, terwijl deze Maserati minstens zo fraai is.

Dit was nog niet alles: de collectie bevat verder nog een Dodge Dart, een Daimler Double-Six, een Chevrolet Corvair Monza 900, nóg een MGA 1600 en een eerste generatie Rolls-Royce Phanto. Een gevarieerd aanbod dus. Laat vooral even weten welke jij het liefst in je garage zou parkeren!