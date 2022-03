Zat er te weinig benzine in de auto’s van Verstappen en Perez?

Een rookie mistake. Bij het grote Red Bull Racing? Nee, dat kan er toch niet aan de hand zijn.

Het is de maandagochtend na een Grand Prix. En het was een interessante seizoensopener waar ontzettend veel gebeurd is. Er hangen nog mysterieuze vraagtekens boven de auto’s van Max Verstappen en Sergio Perez, maar ook de auto van Gasly. Waar hebben de Honda krachtbronnen opeens last van?

De geruchtenmolen draait overuren sinds de afloop van de race. Een wild gerucht is dat Red Bull Racing een fout gemaakt zou hebben met de hoeveelheid brandstof. Dat gerucht komt omdat beide auto’s zo vlak voor het einde van de race de geest gaven. In het geval van Perez was het zelfs een hardnekkige uitval van de motor na het nemen van de eerste bocht.

Red Bull Racing spreekt een dergelijke fout echter tegen. Een bron zegt tegenover Racingnews365 dat er gewoon genoeg brandstof in de auto’s zat. Het raceteam zal goed onderzoek moeten doen waar wel het probleem lag voor het uitvallen van beide auto’s. Te weinig benzine in de auto’s van Max Verstappen en Sergio Perez klinkt ook gewoon niet des Red Bulls.

Een valse start voor Red Bull Racing in Bahrein. Het goede nieuws is dat de kalender is volgepropt met races. Kortom, er liggen nog genoeg kansen in het verschiet om de schade in te halen. Bovendien heb je liever aan het begin van een seizoen een dergelijk probleem dat opgelost kan worden, dan later als de punten een stuk crucialer zijn.