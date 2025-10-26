Dit merk voor huishoudelijke apparaten probeert ook een auto

Het kan zijn dat je een televisie of magnetron hebt van dit merk, maar binnenkort wellicht ook een auto als het aan hun ligt.

Een auto wordt steeds meer een smartphone, zo wordt wel eens gezegd. Nu tech zo belangrijk wordt in een auto, kan het lonen om als technologiegigant je know-how te gebruiken voor een auto. Da’s soms lastiger dan je denkt: Apple en Dyson zetten hun plannen in de ijskast en één van de weinige voorbeelden van tech naar auto zijn de Chinese BYD en Xiaomi maar bijvoorbeeld ook het Afeela-project tussen Honda en Sony. Een bedrijf in de trend van die laatste komt nu ook met een auto op de proppen. Het gaat om Sharp.

Sharp wil een auto bouwen

Dat merk spreekt misschien niet helemaal vanzelf, maar er is een reële kans dat je een televisie, speakerset of magnetron van het Japanse bedrijf. Die willen dus nu een auto proberen. Voordat je direct sceptisch bent (doe dat even aan het eind van het artikel): het is niet een gemiddeld uitziende EV-crossover. Het is een compact busje. Zeeën van ruimte voor zijn buitendimensies: op en top Japans.

Sharp LDK+

Technisch wordt het nog niet extreem uitgebreid voor de Sharp LDK+, zoals ‘ie gaat heten, behalve dat hij gebruik maakt van Foxconn/Hon Hai’s EV-platform om de saaie aandrijvingszaken te doen. En als auto wordt het wellicht geen baanbrekend ding, dat kunnen we alvast verklappen. Sharp gooit het dan ook over een andere boeg en het idee erachter is in ieder geval goed bedacht.

Part of your home

Sharp gebruikt de ondertitel Part of your home. En daar zit de slimmigheid van de LDK+. Ook al biedt een auto mobiliteit, hij staat toch vaak stil waarvan het merendeel voor de deur of in de garage van je huis. En dan staat ‘ie daar maar een beetje. Volgens Sharp kan je de LDK+ dan ook zien als een toevoeging aan je huishouden wanneer je er niet mee rijdt. Zie het een beetje als een serre die je wanneer nodig weg kan rijden. De cabine van de LDK+ bevat draaiende stoelen en een groot scherm, wat bijvoorbeeld gebruikt kan worden als thuiskantoor of huiskamer. Ook kan je de accu van de LDK+ gebruiken voor extra stroom in je huis middels het inmiddels bekende V2H.

Het gaat uiteraard nog om een concept, wanneer je de Sharp LDK+ echt zou kunnen kopen is nog niet bekend. Of dat we hem bij het lijstje van Apple en Dyson moeten opschrijven. Zo, dan mag je nu sceptisch zijn.