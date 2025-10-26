BMW-piloot maakt het lekker bont in Heerhugowaard

Deze achtervolging met een BMW in Heerhugowaard is er weer zo’n eentje waarvan je denkt, man man man.

We hebben er weer eentje: zo’n bericht van de politie waar je een bingokaart bij kan afstrepen. Auto in de hoofdrol: BMW. Voor de verandering wordt eens niet bevestigd dat ‘ie gehuurd is, dus die mag je even open laten vandaag. Verder is het weer een bonte boel aangericht door de bestuurder van de BMW 1 Serie in Heerhugowaard.

BMW 1 Serie achtervolging Heerhugowaard

Het begon met dagelijkse kost voor de politie: de bestuurder van de BMW vertoonde rijgedrag waarbij deze “het niet zo nauw nam met de verkeersregels.” Dus, stopteken. Stop je dan? Nee, natuurlijk niet. Remmen is angst. Je moet altijd als een haas op de vlucht gaan. Want er is geen snellere manier om van een simpele staande houding direct een veel groter probleem te maken. Tenminste, daar komen we zo even op terug.

Weet je nog waarom ramkraakvolk toch vaak de Audi’s prefereerden voor hun zaken? Omdat die Quattro-vierwielaandrijving toch wel ideaal is als je moet vluchten voor de 5-0. Een achterwielaangedreven BMW is ietsje lastiger, zo bleek direct. Na een korte achtervolging eindigde de BMW tegen een lantaarnpaal na het verkeerd inschatten van een bocht. Waarop de politie hem direct kon aanhouden. Pak de bingokaart er maar weer bij.

De reden van de vluchtpoging werd namelijk duidelijk toen de BMW doorzocht werd: er lag een vuurwapen achterin. Wat de bestuurder van de BMW-vluchtauto in Heerhugowaard daarmee van plan was? En ten slotte werd ook een bloedonderzoek geweigerd. Goh.

Heb je al bingo? Het is namelijk weer zo’n eentje waar die kans aanwezig is. De bestuurder is meegenomen met op zijn minst een overtreding van artikel 5 en artikel 5a aan zijn broek. Zonder hier schijtlollig over te doen: sla nooit op de vlucht. En als je dat doet omdat er een pistool achterin ligt of dat je drugs gebruikt hebt: dat is ook niet handig. U bent gewaarschuwd, ook door de politie. En oh ja, vluchten klinkt misschien stoer, maar de eerste beste bocht die je tegenkomt niet halen is precies het tegenovergestelde daarvan.